Ferrari 488 Spider 70th Anniversary: una speciale one-off pronta per andare all’asta

Una Ferrari 488 Spider unica nel suo genere, costruita per celebrare il 70° anniversario del cavallino rampante, verrà venduta all’asta questa settimana da Mecum Auctions durante il suo evento Kissimmee.

Per festeggiare i 70 anni di attività, la casa automobilistica modenese decise di creare diverse vetture con livree in edizione speciale per commemorare i più importanti veicoli del passato. Solo cinque supercar sono state dotate di queste esclusive livree: GTC4Lusso, F12berlinetta, 488 GTB, 488 Spider e California T.

La livrea presente su questa vettura rende omaggio alla Ferrari 250 Testarossa Spider Scaglietti del 1957. La maggior parte dell’esterno di questo bolide è decorato in una tonalità di argento chiamata Argento Nurburgring. Oltre a questo, troviamo diversi inserti verniciati in Rosso Corsa.

Ci sono una serie di extra accattivanti come gli scudetti Ferrari Scuderia sui parafanghi anteriori, i cerchi da 20″, le minigonne laterali in fibra di carbonio e il diffusore posteriore in nero opaco.

All’interno di questa speciale Ferrari 488 Spider 70th Anniversary troviamo un tachimetro bianco, una combinazione di pelle nera e rossa e una miriade di parti in fibra di carbonio. Da precisare che la vettura ha percorso solo 1071 miglia (circa 1723 km).

Sotto il cofano è presente lo stesso motore della versione standard, quindi il V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 670 CV a 8000 giri/min e 760 nm di coppia massima a 3000 giri/min.

L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori tramite la trazione posteriore e inoltre abbiamo una trasmissione a doppia frizione a 7 velocità. A livello di prestazioni, la supercar è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.

Oltre al particolare design, questa 488 Spider 70th Anniversary offre il meglio di un’auto coupé e di una spider. Il suo hardtop retrattile elettronicamente riesce ad aprirsi e chiudersi in soli 14 secondi.

Secondo quanto riportato nell’annuncio di vendita di Mecum Auctions, a bordo c’è un equipaggiamento che supera gli 87.000 dollari. Infine, sempre secondo la nota casa d’aste, la supercar potrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 400.000 e 450.000 dollari.