Peugeot protagonista a Rétromobile 2023

Nel 2022, Peugeot ha attirato l’attenzione di tutti con la presentazione della nuova 408. Si tratta di un’auto a cinque porte scolpita con una silhouette “fastback” unica che non è seconda a nessuno e ispirata alla tradizione del design automobilistico del brand del Leone.

Stile e innovazione sono l’essenza dei modelli della casa francese con il numero 4 nella denominazione del modello da quasi novant’anni. L’ultima, la Peugeot 408, lo dimostra ancora una volta. Con questa 408, la casa francese mostra l’inventiva dei suoi team di progettazione e sviluppo, che hanno creato una silhouette fastback unica nel segmento C del mercato automobilistico. Oltre al suo aspetto felino ed esclusivo, l’ultimavettura del Leone offre una tecnologia raffinata, focalizzata sull’efficienza, con un’elettrificazione intelligente per un piacere di guida ottimale.

Peugeot protagonista al Retromobile 2023 con sei modelli firma della “Serie 4”, insieme alla nuova 408

I progettisti e gli ingegneri che hanno sviluppato la nuova 408 hanno continuato la spinta innovativa che i loro predecessori hanno mostrato dall’inizio del XX secolo con sette generazioni di modelli “Serie 4”. A Rétromobile, i francesi presentano sei modelli firma della “Serie 4”, insieme alla nuova 408.

Primo modello della “Serie 4” di Peugeot, la berlina 401 (1934-1935) era innovativa con le sue sospensioni anteriori indipendenti. Questa 401 Eclipse (1935) è stata anche la prima coupé decappottabile prodotta in serie e ha fatto una grande impressione con la sua costruzione del cofano.

La Peugeot 402 (1938-1942) era innovativa per il posizionamento dei fari dietro la griglia per un frontale aerodinamico. Sebbene l’aerodinamica fosse ancora agli inizi, la casa francese ne applicava già i principi. La 403 Cabriolet (1956-1961) divenne nota nella versione cabrio attraverso la serie TV Columbo. Questa è solo una delle tante varianti della 403, che era disponibile anche come berlina, station wagon, furgone e pick-up e fu un grande successo di vendite per il marchio transalpino.

Il design della 404 Coupé (1962-1968) è opera della casa di design italiana Pininfarina, con la quale Peugeot ha lavorato a stretto contatto all’epoca. La 405 Mi16 Le Mans (1993) è una versione speciale della leggendaria 405 Mi16, apparsa in occasione della vittoria del Leone alla 24 Ore di Le Mans del 1993. È equipaggiato con il motore da due litri a 16 valvole con 118 kW (160 CV) dal “normale” 405 Mi16. Gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in pelle e Alcantara e cerchi in lega da 15 pollici.

Nel 2023, l’Aventure Peugeot organizza una serie di festeggiamenti durante tutto l’anno in onore dell’anniversario del “Le Sacré Numéro“, il 205. il marchio del Leone ha lanciato la 205 il 24 febbraio 1983. Il primo evento è l’esposizione di un raro 205 GTI Griffe, un’edizione speciale del 1991 con motore 1.9 litri da 96 kW (130 CV). L’auto può anche essere ammirata alla fiera classica Rétromobile di Parigi.

Il marchio di Sochaux è da sempre un fornitore internazionale di soluzioni per la mobilità, sia a quattro che a due ruote. Ecco perché la casa di Stellantis espone nel suo stand alla fiera del classico Rétromobile anche una P 515 del 1934, una motocicletta sulla quale ha stabilito ben nove record mondiali di velocità. I fan del marchio del leone adoreranno i prodotti lifestyle della Legend Collection: felpe, orologi, portachiavi, tazze da caffè e penne. Sono tutti in esposizione e disponibili nella Boutique Peugeot, il web store ufficiale del marchio.

La fiera classica Rétromobile 2023 si svolgerà da mercoledì 1 a domenica 5 febbraio. Posizione: Parc des Expositions de la Porte de Versailles a Parigi, Francia. Orari di apertura: 10:00-19:00. La sera fino alle 22:00 solo l’1 e il 3 febbraio. Lo stand del Leone si trova nel padiglione 1, stand F035.