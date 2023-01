Jeep Avenger trova posto sullo schermo più grande d’Italia

Jeep Avenger, il modello più compatto di Jeep, ma anche il primo modello puramente elettrico nella storia del marchio americano di Stellantis, inizia il suo viaggio nel mercato europeo con la sua presenza sullo schermo più grande d’Italia e più grande d’Europa. L’installazione “The Corner” situata a Milano in Piazza Sigmund Freud comprende un imponente schermo LED con una superficie totale di 350 mq. L’inaugurazione del primo landmark digitale italiano è avvenuta nella primavera del 2022, con lo schermo lungo 55 metri e 6 metri di altezza per poter supportare anche proiezioni 3D.

Jeep Avenger protagonista di The Corner a Milano

L’enorme display contrasta con le dimensioni compatte della nuova Jeep Avenger, che con i suoi 4,08 metri di lunghezza è la Jeep più versatile mai costruita, mentre grazie all’innovativo sfruttamento degli spazi interni può ospitare fino a 5 persone e 355 litri di bagagli . La recente vincita enfatica del premio Car Of The Year 2023 da parte dell’Avenger ha dato l’occasione per la comunicazione del modello in Europa a cominciare dalla presenza in questa imponente installazione, che come il primo modello puramente Jeep si caratterizza per il picco tecnologico.

In circa 15 giorni, da metà gennaio fino alla fine del mese, si stima che più di 2,9 milioni di persone vedranno la versione digitale e più grande del modello, mentre contemporaneamente si sono aperti gli ordini per l’auto e le prime vetture dovrebbero essere negli showroom nel secondo trimestre dell’anno. La visione dell’Avenger in “The Corner” sfrutta al meglio le capacità dello schermo, dando l’impressione che il modello sia pronto a lanciarsi dal mondo digitale nel traffico della metropoli italiana.

Ricordiamo che l’intera gamma è disponibile in Italia per la vendita con prezzi che partono da 23.300 euro per la versione entry level con motore a benzina. La versione elettrica ha un motore con una potenza di 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh che assicura un’autonomia di 400 km in condizioni miste e oltre 550 km in città.