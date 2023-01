Nuova Lancia Ypsilon: sarà anticipata entro fine anno

Manca ormai sempre meno al debutto della nuova Lancia Ypsilon sul mercato. La presentazione ufficiale della nuova generazione della city car, che darà il via al rilancio di Lancia nel segmento premium europeo, avverrà nel corso del primo trimestre 2024. Tuttavia nel corso di una recente intervista, il numero uno della casa automobilistica piemontese, Luca Napolitano ha dichiarato che già prima della fine del 2023 vedremo le prime immagini della versione definitiva dell’attesa vettura.

Entro fine anno conosceremo la nuova Lancia Ypsilon

Ricordiamo che la nuova lancia Ypsilon è considerato un modello fondamentale per il futuro del brand premium di Stellantis. Infatti da questo modello dovrebbe partire la riscossa del marchio con il ritorno in Europa dopo diversi anni di assenza. Infatti oltre all’Italia l’auto sarà commercializzata anche in Spagna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio. Le vendite dovrebbero partire verso la metà del prossimo anno. In Italia è possibile però che vi possa essere un debutto anticipato di qualche mese.

Come vi abbiamo già ricordato in altre occasioni, la nuova Lancia Ypsilon sarà un modello molto diverso dalla generazione attuale. Infatti sarà un’auto molto più premium e con uno stile fatto per piacere ad un pubblico più vasto. L’auto inoltre aumenterà anche di dimensioni arrivando a sfiorare i 4 metri di lunghezza. La vettura sarà costruita su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e inizialmente presenterà in gamma sia una versione completamente elettrica che versioni ibride e a benzina.

Il luogo di produzione scelto per la nuova Lancia Ypsilon dovrebbe essere la Spagna dove l’auto molto probabilmente sarà costruita insieme ad Opel Corsa e forse anche a Peugeot 208. Con questo veicolo dunque Lancia spera di fare breccia nei cuori della gente in Italia e negli altri paesi in cui verrà proposta. L’attesa di vedere come sarà la nuova Ypsilon è grande in quanto l’auto darà un primo assaggio di quello che è il nuovo corso stilistico del marchio di cui qualche anticipazione abbiamo avuto nel recente Lancia Design Day di fine novembre con la concept Lancia Pu+Ra Zero.

Ricordiamo che dopo la nuova Lancia Ypsilon che qui vi mostriamo in uno dei tanti render pubblicati sul web che in questo caso è stato realizzato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico, toccherà ad altri due modelli che sono stati già approvati e finanziati dal gruppo Stellantis. Ci riferiamo ad un nuovo crossover che si doveva chiamare Aurelia e che però potrebbe avere un altro nome. Questo modello sarà prodotto in Italia a Melfi nel 2026 su piattaforma STLA Medium avrà una lunghezza di circa 460 cm e dunque sarà la nuova ammiraglia del marchio.

Questa vettura sarà solo elettrica al 100 per cento. Nel 2028 invece toccherà a quello che forse è il modello più atteso tra quelli confermati da Lancia e cioè la nuova Lancia Delta che tornerà con una nuova generazione di molto anni. A proposito di questa auto il CEO Luca Napolitano ha detto che sarà un’auto fedele a sé stessa con uno stile geometrico, muscolare e sportivo che non farà rimpiangere il celebre antenato che ha fatto la storia della casa automobilistica piemontese. Questo anche a livello di prestazioni e guidabilità.

Insomma un futuro molto interessante per Lancia che prenderà il via entro fine anno quando finalmente le prime immagini della nuova Lancia Ypsilon saranno rivelate al mondo mostrando verso qualche direzione andrà il futuro della casa automobilistica italiana chiamata ad un importante rilancio dopo tanti anni di oblio.