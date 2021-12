Jeep Renegade Restyling: ecco tutto quello che sappiamo

Il 2022 sarà l’anno di debutto di Jeep Renegade Restyling. L’auto di Jeep che viene prodotta a Melfi subirà delle piccole modifiche. Le novità riguarderanno design, motori e interni. Lo stesso gruppo Stellantis ha confermato quelle che fino a poco tempo fa erano delle semplici voci pubblicando una foto che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi che mostra un esemplare camuffato del prototipo della nuova Renegade immortalato in Brasile.

Ecco come dovrebbe cambiare Jeep Renegade nel 2022 con il restyling

Proprio in quel paese sta avvenendo lo sviluppo della nuova versione di Jeep Renegade che debutterà anche in Europa il prossimo anno. L’immagine nonostante la pellicola mimetica ci porta a comprendere che il design del SUV sarà lievemente ritoccato. Notiamo ad esempio nella zona anteriore che il paraurti sembra più robusto e prominente.

I fari continuano ad avere una forma tondeggiante ma sono stati ridisegnati nella parte superiore con una specie di taglio. Anche la griglia anteriore sembra essere stata leggermente modificata e adesso sembra mostrare modanature in rilievo. Nella zona posteriore invece è possibile notare una diversa forma del portellone.

L’abitacolo sarà pure modificato. Il quadro strumenti diventerà digitale, il volante sarà lo stesso della nuova Compass mentre l’infotainment sarà aggiornato con le ultime novità disponibili. Nella gamma dei motori probabile il debutto di un motore già usato su altri veicoli che utilizzano la stessa piattaforma di Jeep Renegade. Ci riferiamo al motore Firefly T5 1.5 che dovrebbe trovare spazio nella gamma del SUV in in due livelli da 130 e 160 Cv.

Questo al momento è tutto quello che si sa sulla nuova Jeep Renegade, il cui debutto comunque non dovrebbe tardare più di tanto. Sembra assai probabile infatti che la presentazione di questa auto possa avvenire nel primo trimestre del 2022. Vedremo dunque se le novità previste finiranno per essere apprezzate dai clienti europei di Jeep.

