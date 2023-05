Ferrari 365 GTB/4: all’asta un prototipo ultra-raro

La Ferrari 365 GTB/4 è stata costruita dal brand di Maranello dal 1968 al 1973. Nel corso degli ultimi anni sono stati venduti all’asta diversi esemplari a oltre mezzo milione di euro. Tuttavia, RM Sotheby’s proporrà verso la fine di questo mese un prototipo ultra-raro con carrozzeria Scaglietti e del 1967, che al momento si trova a Düsseldorf (Germania).

Secondo quanto riportato, abbiamo di fronte il primo prototipo della 364 GTB/4 costruito dal cavallino rampante e si distingue per diverse caratteristiche specifiche. Grazie anche alle varie immagini, possiamo vedere un frontale dell’aspetto più classico con due fari rotondi, dei piccoli indicatori di direzione rettangolari integrati in un paraurti suddiviso in due parti e una griglia ovale.

Ferrari 365 GTB/4 interni

Ferrari 365 GTB/4: uno dei sei prototipi costruiti sarà venduto all’asta a fine mese

La Ferrari 365/4 GTB Daytona di serie, invece, presenta quattro fari rotondi, indicatori di direzione più grandi sulla parte anteriore e griglia più compatta. Sul retro, il prototipo è dotato di tre luci rotonde più piccole rispetto alle due unità presenti sulla vettura di serie, oltre a un cofano del bagagliaio più corto e un paraurti monopezzo. Malgrado queste modifiche, le proporzioni generali della coupé non sono cambiate.

Sotto il cofano è presente un motore V12 da 4.4 litri con sei carburatori Weber, conosciuto internamente con il nome in codice Tipo 243. È diverso dal propulsore presente sulla vettura di serie. Infatti, dispone di tre valvole per cilindro anziché quattro, un sistema a doppia accensione e una coppa dell’olio secca. Inoltre, è abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

La 365 GTB/4 di serie vanta un V12 da 4.4 litri che eroga 352 CV di potenza e 431 Nm di coppia massima. Grazie a questo motore, l’auto è in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 280 km/h mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,4 secondi. Per l’epoca, queste prestazioni erano eccezionali e facevano della Daytona una delle auto più veloci disponibili.

Solitamente, le case automobilistiche demoliscono i primi prototipi al termine dei test e in questo caso il telaio n°10287 è il primo di sei costruiti complessivamente. RM Sotheby’s afferma che questa 365/4 GTB prototipo è stata costruita all’inizio del 1967, collaudata dalla fabbrica e venduta da un concessionario Ferrari a Roma l’8 maggio del ‘68.

Il primo proprietario fu un italiano in attesa della sua GTS/4

La famosa casa d’aste sottolinea che in quel momento la vettura finale non era ancora stata svelata ufficialmente. Il suo primo proprietario fu un industriale italiano, che pare conoscesse personalmente Enzo Ferrari.

Quest’ultimo offrì il prototipo in attesa che gli venisse consegnata la sua 365 GTS/4 (la variante cabriolet della GTB). Una volta ricevuta, restituì il prototipo, che successivamente è passato nelle mani di diversi italiani, prima di arrivare negli Stati Uniti nel 1972.

Nel 1989 è tornato in Europa dove è stato sottoposto a un restauro completo In Olanda. Al termine, la vettura ha ricevuto la certificazione Ferrari Classiche. Ferrari ha esposto il prototipo nel suo museo da febbraio 2015 a marzo 2016.

RM Sotheby’s sostiene che la Ferrari 365 GTB/4 viene venduta con un kit attrezzi, una serie di foto e documenti del restauro e i vari premi conquistati dall’auto in diversi eventi a cui ha partecipato.

Ferrari 365 GTB/4 interni