Leasys al top in Italia per la quarta volta consecutiva nell’NLT

Si può ammettere che il noleggio a lungo termine, noto appunto anche come NLT, in Italia è appannaggio di Leasys. La joint venture paritetica fra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance offre infatti soluzioni di noleggio sia a medio che lungo termine, oltre a sistemi rivolti alla gestione delle flotte aziendali che garantiscono una mobilità razionale, sicura, sostenibile e soprattutto efficiente.

Ora, in accordo con un market share del 20%, la società di casa Stellantis si pone per il quarto anno consecutivo al vertice della classifica degli operatori di NLT sulla base del dato elaborato da Dataforce sulla base dei dati che sono stati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili in accordo con quelli di ACI e PRA.

La ledership di Leasys si conferma su più campi di azione

Leasys si conferma per il quarto anno consecutivo al vertice, su diversi ambiti di azione. Nello specifico, la leadership si consolida sia per ciò che riguarda il comparto delle “passenger cars” dove infatti ha immatricolato più di 1.100 veicoli rispetto al 2021, sia nel comparto dei veicoli commerciali leggeri LCV dove ha messo a punto un market share vicino al 30% ovvero pari al 28,95%; in accordo con un incremento delle immatricolazioni pari al 31,32%.

Un risultato decisamente consistente ottenuto grazie alle possibilità offerte dall’aver messo a punto anche Leasys Pro, ovvero un prodotto dedicato ai veicoli commerciali e in grado di offrire una concreta flessibilità e l’interessante possibilità di personalizzazione degli allestimenti per tutti i modelli dei marchi di casa Stellantis.

Sebbene ci troviamo all’interno di una fase non particolarmente positiva per ciò che riguarda il comparto dell’automotive, le performance proposte da Leasys hanno il compito di consolidare il primato dell’azienda ovvero quello di permettere di mettere a punto una visione sul 2023 dotata di prospettive di crescita ulteriori. Va sottolineato che proprio quest’anno, Leasys formalizzerà la fusione con Free2Move Lease.

Il successo di cui si è reso protagonista Leasys è stato possibile grazie alla ottima reazione ai cambiamenti globali in accordo con un’esperienza ormai più che ventennale nelle attività di noleggio a lungo termine. Ciò mediante una proposta di formule che risultano sempre più sostenibili, accessibili e anche flessibili: una serie di prerogative che tengono conto della consistente evoluzione in termini di esigenze dei clienti.