Niccolò Biagioli gestirà i “Premium Brands” di Stellantis in Germania

Il Gruppo Stellantis riunisce i marchi Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia nella nuova divisione ‘Premium Brands’. Niccolò Biagioli, già Brand Country Manager Alfa e Lancia, assume il nuovo ruolo di Director Premium Brands ed è ora responsabile anche del premium brand parigino DS Automobiles. Lukas Dohle, l’ultimo responsabile di DS Automobiles in Germania, assumerà una nuova posizione dirigenziale nell’azienda a partire da aprile 2023 dopo essersi preso una pausa volontaria per la famiglia. Il cambio ai vertici di DS Automobiles in Germania è stato annunciato a dicembre e l’implementazione è ora in corso.

Stellantis crea la divisione ‘Premium Brands’ in Germania: sarà gestita da Niccolò Biagioli

Niccolò Biagioli commenta: “Sono orgoglioso di accettare l’entusiasmante compito di essere responsabile di tre marchi esclusivi con i loro caratteri unici. Conosco e apprezzo già il team Alfa Romeo e Lancia. Ora non vedo l’ora di lavorare con il team DS Automobiles e vorrei ringraziare tutti i miei nuovi colleghi per il loro grande impegno negli ultimi anni. Sto rilevando il marchio con un’eccellente posizione di mercato in Germania, che si riflette nel risultato record per il 2022 e in un aumento del 91% delle immatricolazioni”.

Niccolò Biagioli ha ricoperto diversi incarichi sia in Germania che presso la sede torinese di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dal 2002. Ha diretto il dipartimento Supply Chain and Sales Planning di FCA Germany e ha lavorato, tra le altre cose, come Area Manager per Germania, Austria, Portogallo, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda. In qualità di Brand Manager, Biagioli è stato responsabile dei marchi Alfa Romeo e Jeep e più recentemente Alfa Romeo e Lancia in Germania, anche dopo il passaggio da FCA al Gruppo Stellantis. Nato in Italia, parla correntemente il tedesco oltre alla sua lingua madre.

All’interno del Gruppo Stellantis, i tre marchi premium si differenziano per orientamenti diversi e chiaramente definiti. Dal 1910, Alfa Romeo incarna la sportività italiana con automobili particolarmente potenti. Il giovane marchio DS Automobiles, con sede a Parigi, coltiva l’arte del viaggio e attribuisce particolare importanza ai materiali e all’artigianato. E il tradizionale marchio Lancia, fondato a Torino nel 1906, che ha appena iniziato un rinascimento in tutta Europa, è sinonimo di tipica eleganza italiana.

“L’unione dei marchi Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia rafforza la loro posizione all’interno del gruppo. In questo modo, possiamo fare ampio uso delle sinergie e portare avanti le tecnologie premium all’interno del Gruppo Stellantis per tutti e tre i marchi e portarli sul mercato più velocemente. In futuro, stabiliremo anche standard comuni per i rivenditori dei nostri marchi premium al fine di soddisfare le esigenze esigenti dei nostri clienti. Sono convinto che questa nuova strategia contribuirà al successo a lungo termine di Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia nel segmento premium”, aggiunge Niccolò Biagioli.