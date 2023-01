Stellantis inizia lo sviluppo di un progetto di conversione elettrica per veicoli

In collaborazione con il programma SENAI A3 da Rota 2030, Stellantis sta lavorando a un progetto di retrofit elettrico per la conversione di veicoli commerciali leggeri nuovi e usati con motore a combustione interna in veicoli 100% elettrici.

Oltre al gruppo automobilistico italo-francese, l’iniziativa vede la partnership anche con le società Weg e FuelTech. La proposta è quella di offrire una soluzione innovativa di mobilità sostenibile a zero emissioni e garantire la qualità nella trasformazione dei veicoli in primo equipaggiamento di fabbrica, garantendo sicurezza, durata e omologazione.

Peugeot Partner convertito in veicolo elettrico

Stellantis: collaborazione con SENAI per convertire veicoli termici in elettrici

Con questo progetto, Stellantis compie un altro passo verso l’avanzamento del suo piano strategico Dare Forward 2030, che accelera e rafforza la strategia di decarbonizzazione, con l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2038.

Il processo di conversione è iniziato nel 2022, coinvolgendo i Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid. Nella fase attuale del programma di sviluppo, viene rimosso il propulsore a combustione e installati il ​​kit di conversione e il pacco batterie, che sono alloggiati nel vano di carico per evitare adattamenti della struttura.

I test di queste auto verranno effettuati sulle strade pubbliche per identificare i principali fattori tecnici ed economici che coinvolgono i componenti locali dei veicoli. Per questo, verrà effettuata la raccolta dei dati per comprendere meglio l’uso e regolare i parametri, se necessario. La proposta è quella di offrire veicoli elettrici accessibili, rivolti ai professionisti con un utilizzo urbano medio giornaliero di 100 km.

Breno Kamei, Director of Programs and Product Planning di Stellantis Sud America, ha detto che Stellantis sta proseguendo per costruire un business sostenibile e redditizio che promuova l’economia circolare nei mercati in cui opera.

Questa metodologia è un altro passo verso l’offerta di una mobilità sostenibile e accessibile, che è la sua priorità. In questo momento, questa iniziativa è in fase di sviluppo solo nelle flotte di veicoli commerciali, ma l’intenzione è portarla su altri modelli così da servire tutti i pubblici nelle fasi successive.

Leonardo Oliveira, responsabile delle operazioni dell’Istituto SENAI per l’innovazione nei sistemi integrati, ha invece dichiarato che, per SENAI, il progetto rappresenta un’ottima occasione per sviluppare competenze, al fine di contribuire, sempre di più, all’evoluzione delle tecnologie finalizzate al processo di decarbonizzazione dell’economia, verso la sostenibilità e l’economia circolare.

Fornendo risorse, know-how e capitale intellettuale per aumentare la competitività dell’industria del settore, SENAI si augura di condividere con i partner del progetto i frutti dello spirito pionieristico rappresentato da questa iniziativa.

Fa tutto parte della Business Unit Economia Circolare

Il progetto di retrofit riguardano diverse aree di competenza di Stellantis. Ha una forte relazione con SUSTAINera, il cui obiettivo è offrire ai clienti la possibilità di mantenere i veicoli a un costo inferiore, attraverso una linea di ricambi rigenerati recentemente lanciata in Brasile, con una garanzia totale di qualità e affidabilità, oltre a rappresentare l’impegno del colosso per soluzioni di prodotti e servizi sostenibili e convenienti.

SUSTAINera fa parte della Business Unit Economia Circolare di Stellantis, i cui obiettivi principali sono estendere la vita utile di veicoli e parti, garantendone una maggiore durabilità e restituire materiali e veicoli a fine vita al ciclo di produzione di nuovi veicoli e prodotti.

Il programma si collega anche al programma di intraprenditorialità Stellantis Venture Lab e alla business unit globale e-Mobility, che sfrutta l’ecosistema della mobilità elettrica per supportare gli utenti di veicoli elettrificati.

L’e-Mobility aumenta così l’accessibilità dei veicoli elettrici nel paese, in linea con le soluzioni globali mirate alla mobilità elettrica e sostenibile, al fine di garantire la migliore esperienza di consumo.

Anche in Europa è stato avviato un progetto identico con Qinomic

Le innovazioni che compongono l’economia circolare si estendono oltre il Brasile. In Europa, Stellantis ha collaborato con Qinomic, un’azienda high-tech specializzata in soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza dei clienti di estendere la durata dei loro veicoli e continuare le attività commerciali accedendo alle zone a basse emissioni nelle città.

Il progetto conferma l’impegno del gruppo italo-francese per l’innovazione e il suo impegno ad avere partner che supportano il suo piano di elettrificazione. Il completamento con successo di questo sviluppo congiunto nel 2023 e il feedback positivo dei clienti sulle prestazioni delle auto dimostrative porteranno all’implementazione e alla commercializzazione dal 2024, prima in Francia e poi in tutta Europa.

L’estensione della vita utile dei veicoli è uno dei principali obiettivi della Business Unit Economia Circolare di Stellantis, che guida l’iniziativa in collaborazione con la Business Unit Veicoli Commerciali e Stellantis Venture Studio (SVS), un team globale focalizzato sull’accelerazione delle innovazioni tecnologiche in nuove applicazioni aziendali, attraverso partnership e un programma interno di intraprenditorialità.