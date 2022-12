Opel Corsa restyling: sviluppi imminenti

Opel Corsa restyling è un modello di cui si parla tanto anche per via dei numerosi avvistamenti del prototipo camuffato. Questa vettura arriverà sul mercato nel 2023, proprio come la cugina su cui si basa: la Peugeot 208. Commercializzata dal 2019, la Corsa sta già raggiungendo la fase di metà carriera. È quindi giunto il momento per Opel di rinnovarsi per rilanciare le vendite o impedire loro di precipitare. Come avvenuto con il restyling di Crossland, la Opel Corsa riceverà la nuova griglia Vizor su sfondo nero, che crea il collegamento tra le unità ottiche.

Il 2023 sarà l’anno in cui assisteremo al debutto della nuova Opel Corsa restyling: ecco i cambiamenti più importanti

Ma trattandosi di un restyling, i designer di Opel devono fare i conti con un budget ridotto: non è possibile per loro modificare le parti in lamiera come il cofano o i parafanghi anteriori. I fari non potranno quindi essere perfettamente integrati nella calandra come su Opel Mokka. Nonostante tutto, la parte frontale si evolverà davvero, con uno scudo ridisegnato e più attuale. I fari a LED evidenzieranno anche una nuova firma luminosa. Al posteriore verrà modificato anche lo scudo e ritoccate le luci.

Nessuna rivoluzione sotto il cofano della citycar tedesca, ma alcuni sviluppi in arrivo. All’entry level c’è il 3 cilindri 1.2 aspirato da 75 CV. È supportato da una versione turbocompressa da 110 CV. La versione da 130 CV sarà logicamente sostituita dalla versione MHEV di questo motore, che aumenterà a 136 CV. Sarà già disponibile dal restyling? Dovrebbe comunque essere proposto al più tardi nei mesi successivi al lifting. Nel diesel, Opel dovrebbe mantenere il quattro cilindri 1.5 da 100 CV.

Un cambio di nome è previsto per la versione elettrica: la Corsa-e diventa la Corsa Electric. Il suo motore passa da 136 CV a 156 CV e la sua batteria più grande da 50 kW gli consentirà di visualizzare un’autonomia di 400 km, contro i 359 km attuali. Si tratta di modifiche importanti, per una versione elettrica che sta vendendo molto bene, soprattutto in Germania. I prezzi di questa Opel Corsa 2023 dovrebbero salire, come impone la tendenza inflazionistica. Le city car ormai si avvicinano ai 20.000 euro per le loro versioni base.