Ferrari impiegherà gli innovativi sistemi di assistenza di Harman

Ferrari e Harman hanno annunciato una partnership che vedrà il marchio italiano implementare una tecnologia all’avanguardia nell’abitacolo delle future supercar. L’hardware e il software Ready Upgrade di Harman consentiranno alla Ferrari di migliorare rapidamente le esperienze in cabina in tutta la gamma, probabilmente migliorando l’esperienza complessiva dell’utente di prodotti come Roma e il nuovissimo Purosangue. E non saranno solo i veicoli stradali a beneficiare di questa nuova alleanza: Harman è partner ufficiale dell’In-Cabin Experience Team del team di Formula 1 della Scuderia Ferrari.

“La nostra partnership riunisce due marchi celebrati per l’eccellenza e per aver spinto i confini della tecnologia e dell’innovazione”, ha dichiarato Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari. “Non vediamo l’ora di lavorare con Harman per estendere il nostro vantaggio in termini di esperienza in cabina e offrire ai nostri clienti una guida come nessun altro”.

Né Harman né Ferrari hanno dettagliato quali caratteristiche porterà il Ready Upgrade. L’azienda di proprietà di Samsung ha recentemente presentato in anteprima diverse tecnologie entusiasmanti al CES 2023, con un’attenzione particolare alla guida più sicura.

All’epoca, Harman spiegò che il suo sistema Ready Upgrade consentirà ai produttori di stare al passo con la tecnologia contemporanea. Il sistema comprende, tra le altre cose, un quadro strumenti e uno stack di infotainment. Attraverso il montaggio di questo hardware, i veicoli obsoleti possono essere mantenuti aggiornati sostituendo l’hardware con una nuova generazione ogni 1,5 o due anni.

Non siamo sicuri se verranno incluse altre tecnologie anticipate da Harman, ma alcune di esse sono particolarmente interessanti. Una caratteristica particolarmente impressionante è Ready Care. La funzione di rilevamento interno funge da sistema di monitoraggio del conducente e tiene traccia di cose come i movimenti degli occhi, la frequenza cardiaca e il carico cognitivo. Il tecnico in cabina può persino offrire suggerimenti per il riposo in base ai livelli di stress, distrazione e sonnolenza.

Harman paragona un’auto dotata di Ready Upgrade a uno smartphone, notando che può essere aggiornata e personalizzata con nuove caratteristiche e funzioni. Con un marchio come Ferrari, offre al marchio la possibilità di migliorare i propri veicoli senza investire in costosi software. Prevediamo che una tecnologia innovativa come questa diventi qualcosa di molto comune a Maranello, soprattutto mentre il Cavallino Rampante si prepara ad entrare nel mondo dell’elettrificazione.

“Harman Automotive e Ferrari condividono una mentalità di esperienza, tenacia e innovazione, fatta su misura per attivare una nuova era della guida”, ha dichiarato Christian Sobottka di Harman. “Non ho dubbi che questa combinazione offrirà esperienze che entusiasmeranno i consumatori e porteranno la nostra proposta di valore di ‘Consumer Experiences. Automotive Grade’, nella loro vita, in pista e su strada.”