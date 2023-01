Nuova Jeep Comanche immaginata così

Visto il successo che specie in Nord America sta ottenendo Jeep Gladiator, più di qualcuno pensa che la casa automobilistica americana possa in futuro decidere di lanciare altri pickup. Proprio nelle scorse ore sul web è apparso un render che immagina una nuova Jeep Comanche. Si tratta di una creazione del designer e artista digitale Dimas Ramadhan, meglio conosciuto con il nome di Digimods DESIGN, che ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube dove immagina l’aspetto di questo futuro e al momento solo ipotetico modello del marchio americano di Stellantis.

Un render realizzato da Dimas Ramadhan immagina come sarebbe una nuova Jeep Comanche nella gamma della casa americana

La nuova Jeep Comanche sarebbe una sorta di futura generazione del modello originale, che era la versione pick-up a due porte del SUV compatto Jeep Cherokee dal 1984 al 2001, sebbene prodotto dalla casa automobilistica americana esclusivamente tra il 1985 e il 1992. A più di tre decenni dalla sua scomparsa il pixel master ha deciso che era arrivato il momento di ipotizzare quale sarebbe l’aspetto di una nuova Comanche immaginato come pickup compatto unibody a quattro porte. Purtroppo al momento sembra molto difficile che Jeep abbia in mente di realizzare un simile modello. Questo almeno per quanto concerne i prossimi anni. Sembrano altri infatti i piani della casa automobilistica americana, almeno per quello che concerne il suo futuro più immediato.

Guardando con attenzione il render di questa nuova Jeep Comanche sembra evidente che esteticamente parlando sia stato preso come punto di riferimento il recente Jeep Avenger che essendo l’ultima novità della gamma della casa americana rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per le future vetture di Jeep. Inoltre negli Stati Uniti più di qualcuno nota alcune somiglianze anche con Ford Maverick XLT. Questo render sembra proprio un mix tra queste due vetture. Vedremo dunque se in futuro si tornerà a parlare di modelli di questo tipo nella gamma di Jeep.