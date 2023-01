Jeep Avenger riceverà una versione 4×4 nel 2024

Eletta di recente come Car of the Year 2023 in Europa, la Jeep Avenger si afferma come modello chiave per i piani di crescita del marchio americano di Stellantis nel vecchio continente. Questo modello infatti in breve tempo dovrebbe diventare uno dei più venduti da Jeep nel nostro continente. Come sappiamo l’Avenger utilizza la piattaforma modulare eCMP del gruppo Stellantis, che possiamo trovare anche su veicoli quali Citroën ë-C4, DS 3 E-TENSE, Opel Mokka Electric e Peugeot e-2008, tra gli altri. Il nuovo arrivato, equipaggiato con un motore da 156 CV (115 kW) e 260 Nm, è attualmente disponibile solo con trazione anteriore.

Confermato ufficialmente l’arrivo nel 2024 di una Jeep Avenger 4×4

Sebbene fino ad oggi la piattaforma eCMP non sia stata offerta con la trazione integrale, l’esistenza di una Jeep senza questa opzione è chiaramente inconcepibile. Per questo l’azienda è già al lavoro per adattare l’architettura a questa configurazione. È confermato che la nuova versione arriverà sul mercato nel corso del 2024.

«È un altro punto di forza di Jeep Avenger» , ha spiegato in una recente intervista Antonella Bruno, responsabile Jeep in Europa . “L’edizione a due ruote motrici è un fuoristrada capace quanto la Renegade. Ma sì, arriverà il 4×4 e, quando lo farà, offrirà la massima capacità, nel 2024 arriverà il 4×4».

Questo modello integrerà sicuramente un secondo motore sull’asse posteriore, che gli permetterà di migliorare le sue prestazioni in fuoristrada. Dovrebbero essere mantenuti sistemi come Hill Descent Control o Selec-Terrain con sei modalità di guida (Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand), già presenti nella variante standard. Sebbene non possa essere escluso del tutto che sarà una vettura elettrica, sembra più probabile che la futura Jeep Avenger 4×4 sarà un ibrido.

Ma saranno apportate anche altre modifiche. L’altezza da terra supererà i 20 cm e le dimensioni originali saranno migliorate (angolo di attacco di 20º, angolo ventrale di 20º e angolo di uscita di 32º), essendo altamente probabile che coincidano con quelle del prototipo che è stato svelato nei mesi scorsi da Jeep (angolo di attacco di 21º, angolo ventrale di 20º e angolo di partenza di 34º).

Jeep ha confermato che Jeep Avenger “sarà aggiunto alla gamma di modelli 4xe in arrivo” ma oltre a dire che il propulsore è stato “potenziato dall’elettrificazione”, ha rifiutato di fornire dettagli sull’eventuale coinvolgimento di un motore a combustione.