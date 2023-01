Ferrari 360 Modena con la muffa nei sedili all’asta ad un prezzo bassissimo

La ricerca tra gli elenchi di siti di aste come Copart e IAA può essere un ottimo modo per trovare affari folli, a patto che chi acquista sia disposto a investire nella riparazione del veicolo. Questa Ferrari 360 Modena del 2004, tuttavia, metterà davvero alla prova questa volontà. Messa in vendita da IAA, questa Ferrari con motore V8 è in vendita in Florida, dove pare che l’auto sia finita sott’acqua. Le circostanze specifiche che hanno portato questo veicolo del cavallino rampante a finire sott’acqua non sono state chiarite.

All’asta a prezzo molto basso Ferrari 360 Modena del 2004 piena di muffa

In pratica non è stato specificato se questa vettura sia accidentalmente finita in acqua o sia stata vittima di un’inondazione. A prescindere da cosa sia successo questa Ferrari 360 Modena non si è goduta la sua avventura sul bagnato e ora è in pessime condizioni. Le foto degli interni della Ferrari mostrano che i sedili, la consolle centrale e il cruscotto sono ricoperti di muffa verde.

Al momento non è chiaro quanti altri danni abbia subito questo modello del cavallino rampante. Quindi, oltre ad essere esteticamente molto trascurata, è anche un azzardo, soprattutto perché le buone Ferrari sono costose da mantenere, quindi il pensiero di provare a ripararne una rotta è un qualcosa che fa tremare in molti.

Ferrari 360 Modena

Tuttavia chi ha le risorse economiche e la pazienza di far riparare questa Ferrari 360 Modena potrebbe davvero fare un affare, Potrebbe anche valerne la pena, perché sotto la ruggine c’è un V8 Ferrari da 3,6 litri che una volta produceva 400 CV e 373 Nm di coppia. Sebbene non sembri avere una trasmissione manuale, è ancora una supercar a motore centrale. Al momento sono stati offerti appena 12 mila dollari per questa auto. Considerando che un modello dello stesso anno in buone condizioni negli USA viene offerto a 105 mila dollari potrebbe essere un buon affare. Questo ovviamente sempre che i danni sia riparabili.