Stellantis: a Mangualde 2022 secondo miglior anno della sua storia

Nell’anno che celebra il 60° anniversario dell’azienda, la Fábrica de Mangualde ha realizzato, nel 2022, il secondo miglior anno di produzione della sua storia, con la produzione di 77.422 veicoli, aumentando la sua produzione del 14 per cento. al 2021. L’unico anno che il sito produttivo di Stellantis ha superato questo traguardo è stato il 2019, quando è stato raggiunto il volume annuo più alto, con un totale di 77.607 unità prodotte.

Stellantis Mangualde chiude il 2022 con una produzione in aumento del 14% rispetto al 2021

Stellantis Mangualde è un punto di riferimento per la produzione automobilistica del suo paese, rappresentando, secondo i dati ACAP, il 24 per cento dei veicoli prodotti in Portogallo. Attualmente assicura la produzione di veicoli commerciali leggeri e versioni passeggeri quali Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo/Berlingo Van, Opel Combo/Combo Cargo e, dal 2022, anche Fiat Doblò. Questi modelli sono stati i veicoli commerciali più venduti in Portogallo nel 2022, confermando la leadership di Stellantis nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con una quota di mercato del 43 per cento.

I principali mercati di destinazione dei modelli prodotti nello stabilimento di Mangualde sono Francia, Spagna, Turchia, Portogallo e Italia. Questi risultati confermano l’importanza di questa azienda, contribuendo all’economia portoghese, al prodotto interno lordo e alle esportazioni, nonché all’occupazione e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e industriale della regione.

PSA Mangualde

Insomma per il gruppo Stellantis un altro risultato molto importante che conferma come il 2022 sia stato a livello globale un anno buonissimo nonostante tutte le difficoltà registrate a causa della crisi economica, della mancanza di microchip e delle tensioni geopolitiche causate dall’invasione russa in Ucraina. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Portogallo per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.