Stellantis: nuovo responsabile a Mangualde

Dal 1 ottobre 2022, Christian Teixeira assumerà la carica di Direttore del Centro di Produzione Stellantis Mangualde, in sostituzione di José Luís Alonso Mosquera, che inizierà nuovi ruoli nel gruppo Stellantis, come Direttore della Fabbrica di Saragozza (Spagna).

Stellantis: nuovo direttore per lo stabilimento di Mangualde in Portogallo

Christian Teixeira ha 48 anni, francese e di origini portoghesi. Si è laureato in Ingegneria presso la National School of Engineers dell’Università di Mulhouse (Francia), entrando a far parte dell’azienda nel 2000.

Con oltre 20 anni di esperienza professionale, il nuovo responsabile del famoso stabilimento portoghese ha ricoperto, dal 2018, la posizione di Industrial Project Manager presso lo stabilimento Stellantis di Sochaux (Francia), avendo precedentemente assunto diverse responsabilità nell’area industriale nelle fabbriche meccaniche e nelle unità produttive automobilistiche .del gruppo Stellantis.

Christian Teixeira riporterà a Juan Munoz Codina, che dirige il Cluster LCV (Veicoli Commerciali Leggeri), entità in cui è integrata l’unità produttiva di Mangualde, insieme ad altri stabilimenti nella regione europea.

Questa non è l’unica novità che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha annunciato nella penisola iberica negli scorsi giorni. Anche in Spagna si sono registrate alcune nomine importanti di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Del resto i mercati di Spagna e Portogallo sono considerati fondamentali da Stellantis che vuole crescere ulteriormente in Europa diventando leader assoluto del mercato auto e scalzando così in maniera definitiva il gruppo Volkswagen dal gradino più alto del podio.

Ti potrebbe interessare: La fusione del gruppo PSA con Fiat Chrysler Automobiles potrebbe creare maggiori opportunità per Mangualde