Alfa Romeo: crescono le vendite in Germania

Alfa Romeo ha chiuso lo scorso anno sul mercato tedesco con un risultato di vendita nettamente positivo. Secondo l’attuale valutazione dell’Autorità federale dell’autotrasporto (KBA), il marchio italiano ha incrementato le nuove immatricolazioni del 22,3 per cento rispetto al 2021. Un successo supportato anche dalla presentazione del nuovo SUV di segmento C Tonale, primo modello del marchio, che di recente può essere ordinato anche con trazione elettrificata.

Alfa Romeo: la casa del Biscione cresce bene in Germania

Alfa Romeo Giulia e Stelvio continuano a riscuotere grande successo nei rispettivi segmenti. Giulia ancora una volta ha preso il comando tra le berline di segmento D importate. Entrambi i modelli hanno avuto una quota significativa nel risultato positivo del Biscione nel 2022 e sono stati addirittura in grado di aumentare nuovamente le vendite rispetto all’anno precedente (+3,4 per cento).

Gli appassionati di auto tedesche hanno elogiato anche la strategia di Alfa Romeo al di fuori della gamma di modelli: la soddisfazione dei clienti è aumentata di tre punti percentuali superando il 93 percento. Il marchio ha inoltre ricevuto un totale di nove premi dalle principali riviste automobilistiche. Lo storico marchio milanese ha festeggiato le vittorie nei concorsi “autonis” e “Best Cars” di auto, motor & sport, nel confronto “Best Brands” di AUTO BILD e allo “sportauto Award”.

Niccolò Biagioli, Brand Country Director Alfa Romeo, commenta: “Il 2022 è stato un anno di grande successo per noi in Germania. Ciò non si riflette solo nel maggior numero di registrazioni, ma anche nella maggiore soddisfazione del cliente, a cui attribuiamo particolare importanza. La grande importanza che Alfa Romeo riveste per gli appassionati di auto tedesche è testimoniata anche dai numerosi riconoscimenti che il nostro marchio ha ricevuto nei concorsi dei lettori indetti dalle maggiori riviste di settore. Portiamo questo slancio nel 2023, per il quale la casa del Biscione ha in serbo una o due sorprese”.

In termini di modelli, il lancio sul mercato dell‘Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è il fulcro dell’anno 2023, appena iniziato. Il nuovo modello di punta della serie, con cui Alfa Romeo compete nel segmento di mercato più forte dei SUV compatti, apre un capitolo importante nella metamorfosi del marchio in atto. La Tonale Plug-in Hybrid Q4 coniuga l’elevata efficienza, riconoscibile tra l’altro dal consumo standard ben al di sotto dei due litri ogni 100 chilometri, con la sportività di un impianto da 206 kW (280 CV). Grazie alla batteria da 15,5 kWh, l’autonomia puramente elettrica è di oltre 80 chilometri nel traffico cittadino, mentre l’autonomia totale è di circa 600 chilometri.

Per il resto, il 2023 sarà un anno ricco di eventi per Alfa Romeo. La berlina Giulia e il SUV Stelvio hanno subito un restyling completo. Il brand, fondato nel 1910, festeggia anche i 100 anni del Quadrifoglio. Il leggendario portafortuna apparve per la prima volta nel 1923 su un’auto alla Targa Florio in Sicilia. Poiché ha aiutato il pilota ufficiale Ugo Sivocci a vincere la corsa su strada più dura del suo tempo, Il brand premium di Stellantis lo ha utilizzato da allora su tutte le sue auto da corsa. Oggi il quadrifoglio adorna le vetture dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN nel FIA Formula 1 World Championship. Inoltre, i modelli di produzione tradizionalmente particolarmente sportivi del Biscione portano il logo del quadrifoglio e il suffisso Quadrifoglio.