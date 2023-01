Alfa Romeo dal 2027 il 45% delle vendite da fuori Europa

Alfa Romeo nei prossimi anni punta a diventare un brand premium globale. Nel corso di una intervista che è stata rilasciata alla stampa turca, il numero uno della casa automobilistica del Biscione l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha confermato che Alfa Romeo nei prossimi anni arricchrà la sua gamma con numerosi altri modelli. Inoltre il boss dello storico marchio milanese ha anche detto che la sua casa automobilistica dal 2027 punta a realizzare il 45 per cento delle sue vendite al di fuori dei confini europei.

Alfa Romeo in futuro punterà forte sui mercati extra europei per aumentare le vendite

Questo significa un grosso aumento delle immatricolazioni di Alfa Romeo al di fuori del nostro continente rispetto alla situazione attuale. Ma del resto, se davvero la casa automobilistica del Biscione intende diventare un brand premium globale ciò è inevitabile. Questo avverrà attraverso il lancio di numerosi nuovi modelli tra cui le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, un nuovo SUV compatto e la nuova ammiraglia che sarà sviluppata proprio in Nord America per piacere ai clienti statunitensi. Si tratterà di una vettura datta a fare bene in quel paese.

A proposito della Turchia, paese in cui Imparato ha fatto queste dichiarazioni, Il CEO del Biscione ha confermato che Alfa Romeo Turchia ha quadruplicato i suoi volumi di vendita nel 2022. Affermando di avere un nuovo piano per raddoppiare i volumi nel 2023, İmparato ha dichiarato: “Quando esaminiamo il mercato turco e il sistema fiscale, possiamo vedere che l’Alfa Romeo non è solo uno speciale, marchio ad alte prestazioni, ma anche un marchio con un grande passato. Proprio nel rispetto del suo prestigioso passago İmparato ha dichiarato: “Produrremo nuovi modelli rispettando il DNA del marchio”.

Anche la gamma quadrifoglio continuerà ad avere un ruolo importante nella gamma di Alfa Romeo con il lancio di vetture ad alte prestazioni. Vedremo dunque nei prossimi anni quali novità arriveranno a proposito della gamma della casa automobilistica milanese.