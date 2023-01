Stellantis al vertice del mercato sudamericano per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Stellantis ha guidato le vendite di auto e veicoli commerciali leggeri in Sud America e in due importanti mercati della regione: Brasile e Argentina. Inoltre, ha conquistato, nel 2022, la leadership nel mercato cileno.

Le vendite totali del gruppo automobilistico italo-francese nell’ultimo anno hanno superato la soglia degli 843.000 veicoli nel mercato sudamericano, pari a una quota di mercato del 23,12%. Di questo totale, 646.700 unità sono state vendute in Brasile (con una quota di mercato del 32,9%), 116.700 in Argentina (quota del 30,7%), 46.700 in Cile (quota del 10,9%) e 33.700 in altri paesi del Sud America.

Stellantis: il gruppo ha primeggiato in Brasile, Argentina e Cile ancora una volta

Fiat è stata leader mentre il suo nuovo Strada il best seller per il secondo anno consecutivo. Lo storico brand italiano ha guidato il mercato brasiliano per il secondo anno consecutivo. Nel 2022, ha venduto 430.000 unità e conquistato una quota di mercato del 21,9%.

Il pick-up è stato il veicolo più venduto in Brasile per il secondo anno consecutivo, raggiungendo quota 112.463 unità immatricolate. Il marchio ha inoltre posizionato due modelli tra i 10 best seller dell’anno: Mobi con 72.760 immatricolazioni e Argo con 64.022.

Jeep è diventata leader nel segmento dei SUV per il settimo anno consecutivo. Ha registrato 137.444 veicoli venduti nel 2022 e ha rappresentato il 20% delle vendite nel segmento dei SUV e il 7% di quota di mercato tra tutti i veicoli venduti in Brasile. Compass e Commander sono stati leader nelle loro categorie mentre la Jeep Compass si è posizionato tra i 10 modelli più venduti nel paese.

Peugeot ha concluso un anno storico con vendite record. In particolare, ha immatricolato 41.740 veicoli, un risultato superiore del 41% a quello registrato nel 2021. I buoni numeri hanno garantito alla casa del Leone una quota di mercato del 2,1%, la migliore degli ultimi otto anni nel mercato brasiliano. Il fiore all’occhiello del marchio è stata la Peugeot 208 con 29.901 unità vendute.

Citroën ha raggiunto una share del 37% nel 2022 e la nuova Citroën C3 si è distinta. In totale, le vendite sono state di 32.000 veicoli mentre la nuova vettura ha registrato 10.835 unità immatricolate.

Ram ha registrato nel 2022 il terzo anno consecutivo di vendite record, con una crescita dell’83% rispetto all’anno precedente. Le immatricolazioni sono state di 5056, assicurandosi la terza posizione nella classifica del mercato premium. Tra i modelli, il pezzo forte è stato il Ram 3500. Lanciato a fine marzo, il top di gamma del brand di Stellantis ha chiuso il 2022 con 2201 unità vendute.

Le vendite in Argentina e Cile nel dettaglio

Le vendite di Stellantis in Argentina hanno superato le 116.000 unità nel 2022, con una quota di mercato del 30,7%. La Fiat Cronos è stato il modello più venduto nel paese, completando 30 mesi consecutivi al vertice della classifica. Nel corso dell’anno sono state consegnate oltre 38.000 esemplari.

La 208 è stata la seconda best seller con 25.649 unità. Anche per il secondo anno consecutivo, DS Automobiles ha conquistato il primo e il secondo posto nel mercato premium, rispettivamente con DS 7 Crossback e DS 3 Crossback.

Il gruppo automobilistico italo-francese ha anche celebrato traguardi storici di produzione: 250.000 unità di Cronos prodotte nello stabilimento di Ferreyra (Córdoba) e 100.000 Peugeot 208 a El Palomar.

Stellantis ha anche guidato il mercato cileno nel 2022 con una quota del 10,9%. Il risultato è importante perché il Cile è attualmente il secondo mercato automobilistico più grande del Sud America.

Tra i marchi, quello che si è distinto maggiormente nel mercato cileno è stato Peugeot, che ha chiuso l’anno con una quota del 4,9% e la leadership nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Anche Opel si è distinta per la sua crescita accelerata.