Mobilisights promuove la crescente offerta di dati e servizi connessi di Stellantis

Oggi al CES 2023, Stellantis ha annunciato la costituzione di Mobilisights, un’unità aziendale indipendente, interamente dedicata alla crescita del business dei dati come servizio (DaaS) dell’azienda e allo sviluppo e alla concessione in licenza di prodotti, applicazioni e servizi B2B innovativi . I prodotti Mobilisights saranno disponibili per una serie diversificata di entità, tra cui imprese private, servizi pubblici, istituti di istruzione e ricerca, promuovendo il processo decisionale basato sui dati e abilitando un ampio portafoglio di applicazioni e servizi.

Stellantis ha annunciato la costituzione di Mobilisights

Come una delle sette unità di business in crescita annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030 , Mobilisights rappresenta un passo importante negli sforzi di Stellantis per far crescere e accelerare il proprio business di software e dati.

“La visione di Mobilisights è quella di contribuire a un mondo più intelligente, sfruttando le informazioni fornite dai dati sui veicoli per ispirare applicazioni e servizi innovativi che possono trasformare e migliorare notevolmente la vita quotidiana di utenti e aziende”, ha affermato Sanjiv Ghate, AD di Mobilisights. “Sfruttati in modo efficace, i sensori e altri dati disponibili dai veicoli connessi possono abilitare un’ampia gamma di servizi e applicazioni con vantaggi interessanti, che vanno dall’assicurazione personalizzata basata sull’utilizzo al rilevamento dei pericoli stradali e alla gestione del traffico. Con i suoi 14 marchi iconici e milioni di veicoli connessi, Stellantis dispone di una scala di dati globale senza eguali in grado di far avanzare questo business”.

Sfruttando appieno i dati di 34 milioni di veicoli connessi che la Società prevede di raggiungere entro la fine del decennio, Mobilisights ha accesso esclusivo e diritti di concedere in licenza i veicoli e i relativi dati di tutti i marchi Stellantis a clienti esterni. Tale densità di dati darà a Mobilisights un maggiore livello di autonomia quando si tratta di fare affidamento su altri fornitori di dati per alimentare le applicazioni.

La strategia software di Stellantis implementa piattaforme tecnologiche di nuova generazione, basandosi sulle capacità dei veicoli connessi esistenti per trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con i loro veicoli. Questa strategia, descritta in dettaglio durante il Software Day di Stellantis nel dicembre 2021, dovrebbe generare circa 20 miliardi di euro di entrate annue incrementali entro il 2030. Mobilisights darà un contributo chiave a tali entrate.

Mobilisights e i suoi partner opereranno all’interno di una governance dei dati molto rigorosa e di una politica sulla privacy. Ciò include l’utilizzo di dati anonimi e aggregati e la condivisione dei dati personali dei clienti solo con il loro consenso e solo per i servizi specifici di loro scelta. I clienti possono anche scegliere di non raccogliere, utilizzare o condividere le informazioni, anche dopo aver dato il proprio consenso. “Il fondamento di tutta questa faccenda è la fiducia”, ha detto Sanjiv Ghate. “Abbi fiducia nella nostra custodia dei dati e confida nel fatto che siamo qui per creare un mondo migliore”.