Nuova Fiat 600: prezzo di partenza sotto i 20 mila euro?

Il 2023 sarà l’anno della nuova Fiat 600 o come si chiamerà il futuro B-SUV che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di lanciare sul mercato prossimamente. A proposito di questo modello le indiscrezioni si moltiplicano mano mano che ci avviciniamo al suo debutto che dovrebbe avvenire sicuramente nella prima metà del 2023 forse addirittura entro la fine del primo trimestre.

La versione entry level della nuova Fiat 600 potrebbe avere un prezzo abbordabile

Tra le tante cose su cui si discute a proposito della nuova Fiat 600 anche il prezzo. La vettura avrà una versione completamente elettrica che utilizzerà lo stesso motore di Jeep Avenger con 156 cavalli e autonomia da circa 400 km. Il nuovo modello di Fiat avrà però anche versioni termiche. In proposito ci si chiede quale possa essere il prezzo di partenza di questo modello quando finalmente sarà proposto sul mercato.

Secondo indiscrezioni dei soliti bene informati, il prezzo di partenza della nuova Fiat 600 potrebbe anche essere al di sotto dei 20 mila euro. Qualcuno ipotizza intorno ai 18 mila euro. Ovviamente al momento sono solo voci ma siamo sicuri che Fiat, volendosi proporre anche in futuro come marchio di Stellantis con il miglior rapporto qualità prezzo offrirà versioni dei suoi nuovi veicoli che siano alla portata di tutte le tasche. Dando per scontato che la versione elettrica sarà decisamente più costosa, ipotizziamo che la entry level possa avere un prezzo più abbordabile.

Nuova Fiat 600

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 nella sua versione entry level dovrebbe disporre di un motore Mild Hybrid. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo modello nel corso delle prossime settimane. Del resto man mano che ci avviciniamo alla sua data di debutto nuovi dettagli dovrebbero essere rivelati dalla principale casa automobilistica italiana. Questa sarà solo la prima di numerose novità per Fiat. Attese nel 2023 anche la nuova Fiat Topolino e forse un’anticipazione della nuova Fiat Panda.