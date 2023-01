Stellantis: nel 2022 leader di mercato anche nei Paesi Bassi

Stellantis Netherlands guarda indietro a un 2022 di successo. Particolare attenzione è rivolta alla Peugeot 208, che ha chiuso l’anno come l’autovettura più venduta nei Paesi Bassi. Inoltre, il 2022 è stato un anno di successo per Stellantis Netherlands nel campo dei LEV (veicoli a basse emissioni: BEV e PHEV) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV). Il gruppo automobilistico è persino leader di mercato sia nel segmento LCV che e-LCV.

Nel 2022 per Stellantis ottimi risultati anche in Olanda

Oltre a Peugeot, che si è classificata tra i primi 5 marchi automobilistici più venduti nei Paesi Bassi per il 37esimo anno consecutivo con 21.242 immatricolazioni nel 2022, anche Fiat, DS Automobiles e Alfa Romeo sono riuscite ad aumentare la loro quota di mercato. La quota di mercato totale di Stellantis Nederland nel mercato delle autovetture è cresciuta dal 15,8 per cento al 16,2 per cento.

Stellantis in Olanda ha alle spalle un 2022 di successo per quanto riguarda le vendite di veicoli commerciali. Con una quota di mercato di circa il 21 per cento, l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares è leader di mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Nella classe degli e-LCV – i veicoli commerciali leggeri completamente elettrici – Stellantis è il leader assoluto nei Paesi Bassi con una quota di mercato del 45 per cento.

Il gruppo automobilistico inizia energicamente l’anno 2023 con un portafoglio ordini ben riempito. In parte a causa del grande interesse per nuovi modelli come Opel Astra, Peugeot 308, Jeep Avenger e Alfa Romeo Tonale, Stellantis Olanda prevede di aumentare ulteriormente la propria quota di mercato nel prossimo anno. Allo stesso tempo, l’azienda si sta preparando a realizzare gli obiettivi all’interno del piano strategico “Dare Forward 2030”. In questo contesto, a dicembre 2022 è stato attuato un importante cambiamento organizzativo per rispondere alle mutate esigenze del mercato.

La nuova struttura mira alla semplificazione delle procedure, alla flessibilità e soprattutto ad un’azione ancora più orientata al cliente, con l’ambizione di essere il numero 1 nel campo della customer satisfaction, sia con prodotti che con servizi. Inoltre, il gruppo si sta preparando per il passaggio a una gamma di modelli completamente elettrici a partire dal 2030 in Europa e a un’attività commerciale completamente neutra in termini di CO2 a partire dal 2038.