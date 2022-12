Nuova Fiat Topolino: quando ci sarà il debutto?

Nel corso del 2022 si è parlato molto del possibile arrivo di una nuova Fiat Topolino. L’auto secondo indiscrezioni tornerebbe nelle vesti di clone di Citroen Ami e quindi con le sembianze di un quadriciclo elettrico che può essere guidato dai 14 anni in su. La notizia non è stata ancora confermata ma si pensa che questa voce sia assai probabile. Visto il successo di Citroen Ami sembra plausibile che Stellantis voglia aumentare le vendite e la produzione dello stabilimento di Kenitra in Marocco dove viene prodotta Ami e dove sarebbe realizzata anche la nuova Fiat Topolino.

Sarà il 2023 l’anno di debutto della nuova Fiat Topolino?

Per quanto riguarda la data di debutto della nuova Fiat Topolino, c’è chi pensa che questo modello potrebbe essere presentato già nel corso del 2023. Lo stesso CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva ipotizzat l’arrivo di due novità nel 2023. Sono stati molti a pensare che oltre alla nuova Fiat 600 l’altra potrebbe essere proprio la Topolino. Qualcun altro invece ipotizza che bisognerà aspettare il 2024 per vedere questa auto ma si tratta dell’ipotesi meno probabile tra le due.

Nuova Fiat

Per quanto riguarda il design della nuova Fiat Topolino sarà ovviamente molto simile quello della Citroen Ami da cui differirà per i loghi, colori inediti e per l’utilizzo di materiali più lussuosi e sofisticati. La vettura infatti sarà la versione più “ricca” tra le due. In questo nostro articolo vi mostriamo alcuni render apparsi sul web nei mesi scorsi che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando e se farà finalmente il suo debutto. Vedremo se arriveranno conferme ufficiali a proposito dell’arrivo di questo modello e soprattutto se sarà davvero il 2023 l’anno di debutto di questo atteso modello destinato far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori.