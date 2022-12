Fiat nel 2022 4 auto al primo posto in 4 diversi paesi

Fiat si avvia a chiudere questo 2022 in maniera abbastanza brillante. In attesa delle importanti novità che verranno lanciate a partire dal prossimo anno la principale casa automobilistica italiana sarà leader di mercato in quattro diversi paesi. La cosa ancora più interessante e che ciò avverrà non con lo stesso modello come spesso avviene in altri casi ma con 4 diverse vetture.

Fiat si conferma al primo posto nelle vendite in 4 paesi con 4 auto diverse

Partiamo dall’Italia dove nel 2022 per l’ennesima volta Fiat Panda è ormai matematicamente l’auto più venduta del nostro paese doppiando quasi i diretti avversari a cominciare dalla seconda in classifica che si conferma un altro modello di Stellantis: Lancia Ypsilon. La popolare utilitaria della casa italiana si conferma dunque un modello estremamente apprezzato dai clienti italiani del marchio di Stellantis. Non è un caso che la sua produzione continuerà fino al 2026 a Pomigliano.

Inoltre cresce l’attesa di sapere come sarà la sua erede il cui debutto dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2024. Quello che sappiamo per il momento è che si tratterà di una vettura molto diversa dal modello attuale non solo per il design più squadrato e futuristico ma anche per il fatto che molto probabilmente sarà solo elettrica e avrà dimensioni maggiori. Si parla di una lunghezza di circa 4 metri cosa che farà tornare Fiat nel segmento B delle hatchback a oltre 5 anni dall’addio di Fiat Punto.

Rimanendo in Europa segnaliamo il primo posto di Fiat Egea in Turchia. SI tratta della versione turca di Fiat Tipo che come sappiamo viene prodotta da Stellantis a Bursa in Turchia negli stabilimenti di Tofas. Anche in questo caso si tratta dell’ennesima volta che tale vettura è leader di quel mercato.

Cambiando continente si segnalano altre due conferme. Ci riferiamo al Sud America il continente dove la principale casa automobilistica italiana va meglio in termini di vendite. Infatti in Brasile Fiat Strada si conferma per il secondo anno di fila vettura più venduta. Il pcikup compatto ha superato largamente la concorrenza locale bissando così la leadership ottenuto per la prima volta nel 2021.

Infine segnaliamo il caso dell’Argentina, paese in cui una berlina classica trionfa per l’ennesima volta. Si tratta di Fiat Cronos. Anche in questo caso come negli altri tre presi in esame, si tratta di una vettura che viene prodotta in quel paese esattamente presso lo stabilimento di Ferreyra vicino a Cordoba. Anche in questo caso si tratta dell’ennesima volta che la vettura conquista il primato. Da segnalare che anche in Argentina Stellantis fa doppietta come in Italia ed infatti al secondo posto tra le auto più vendute in quel paese troviamo Peugeot 208.