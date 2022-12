Chrysler 300 Concept del 1993 in vendita

Quest’estate, Chrysler ha annunciato l’introduzione della Chrysler 300C Limited Edition del 2023, ultima versione per l’iconica berlina a trazione posteriore. Sebbene non ci sia voluto molto per esaurirsi rapidamente, la Chrysler 300 continua a mostrare quanto sia stata importante questa vettura per il marchio americano di Stellantis.

In vendita al prezzo di 35 mila dollari una Chrysler 300 concept del 1993

Ma la scorsa settimana, un pezzo importante ma dimenticato della storia di 300 si è presentato inaspettatamente in vendita negli annunci su Hemmings.com. Basata sulla piattaforma LH di prima generazione, questa Chrysler 300 Concept del 1993 è stata un precursore di quella che sarebbe diventata la Chrysler LHS nel 1994. Prodotta da American Specialty Cars (ASC) di Warren, Michigan, mostra chiaramente molto dello stile Chrysler LHS di produzione, ma con un tetto completamente in vetro personalizzato, un trattamento frontale diverso con una griglia diversa e un design del faro rotondo.

All’interno, l’auto mette in mostra anche un interno che rispecchierebbe la LHS del 1994. La differenza principale era che gli schienali dei sedili interni in pelle Bronze e Black presentavano una versione degli anni ’90 dell’iconico logo 300. Cose come il cruscotto, il volante e persino il lettore di cassette AM/FM sarebbero stati trasferiti all’auto di produzione Chrysler LHS del 1994.

Come la LHS, la Chrysler 300 Concept era alimentata dal V6 a 24 valvole “EGE” da 3,5 litri, che all’epoca era nuovo di zecca. Il V6 garantisce 214 cavalli, utilizzando un monoblocco in ferro con testate in alluminio. Era accoppiato a un cambio automatico 43LE a 4 velocità, che debuttò sulle auto con piattaforma LH del 1993 (Dodge Intrepid, Chrysler Concorde e Eagle Vision).

Secondo l’annuncio, questa Chrysler 300 concept è stata meticolosamente mantenuta e adeguatamente conservata e dunque è ancora oggi funzionante. Siamo sicuri che ci sarà almeno un collezionista Chrysler che cercherà di impadronirsi di questo concept car unico e unico. L’auto è attualmente quotata su Hemmings.com per $ 35.000. Sembra un vero affare rispetto ad alcune delle auto da collezione là fuori. L’auto è messa in vendita da Pro Market Connections di Minot, North Dakota.