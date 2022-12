Fiat Strada supera Gol e assume la leadership delle vendite a dicembre

Il mercato automobilistico brasiliano registra 139.570 auto e veicoli commerciali leggeri immatricolati a dicembre 2022, con dati calcolati fino a giorno 22 dicembre ( 16° giorno lavorativo del mese). Il confronto con i primi sedici giorni di novembre (quando ne furono registrati 139.593 ) mostra un quadro di stabilità. Nel cumulato del 2021 sono già state immatricolate 1.892.656 auto e veicoli commerciali leggeri, con un calo del -1,5% rispetto allo stesso periodo cumulato del 2021. Fiat Strada si conferma ancora una volta leader.

Fiat Strada: nelle vendite parziali di dicembre in Brasile il pickup di Fiat è risultato essere il modello più venduto in assoluto

Fiat Strada fino al 22 dicembre in Brasile ha registrato l’immatricolazione di 6.591 unità piazzandosi quindi al primo posto della classifica di vendita parziale. Al secondo posto provvisorio troviamo Volkswagen Gol con 6.474 unità e al terzo Chevrolet Onix con 6.322 unità.

Fiat Strada dunque si avvia a diventare per il secondo anno consecutivo la vettura più venduta in assoluto in Brasile. Nella top ten delle auto più vendute al quinto posto troviamo un’altra vettura di Fiat, la hatchback Argo con 5.368 unità al settimo posto Fiat Mobi con 5.100 unità. Al tredicesimo posto troviamo Fiat Cronos con 3.551 unità immatricolate e al sedicesimo Fiat Toro con 3.115 unità.

Ultima auto della principale casa automobilistica italiana ad entrare nella top 20 delle auto più vendute in Brasile fino al giorno 22 dicembre è il SUV compatto Fiat Pulse che si piazza alla posizione numero 18 con 2.955 unità immatricolate. Dunque Fiat sembra chiudere nel migliore dei modi questo 2022 che è stato sicuramente un anno ricco di soddisfazioni in Brasile e in America Latina come dimostra la leadership di vendite nei principali mercati del continente. Il primo posto di Fiat Strada nelle vendite in Brasile e i tanti premi ottenuti.