Fiat amplierà del 10% la sua rete di concessionarie in Spagna

Il marchio Fiat prevede di raggiungere 112 punti vendita in Spagna nel prossimo anno, il che significherà un aumento di circa il 10 per cento in più rispetto ai 102 concessionari che gestisce attualmente. In un incontro con la stampa, il direttore generale di Fiat e Abarth in Spagna e Portogallo, Alejandro Noriega, si è detto “ottimista” per quanto riguarda il prossimo anno in relazione all’evoluzione della sua azienda, che, a suo avviso, deve ambire mantenere una quota di mercato in Spagna del 5 per cento.

Noriega ha evidenziato, a sua volta, l’evoluzione commerciale dell’azienda in Spagna, posizionando la Fiat 500 come la seconda auto elettrica più venduta nel mercato nazionale fino a novembre e conquistando il titolo di modello urbano più popolare dal 2016. i veicoli venduti in Spagna sono Fiat”, ha aggiunto.

Il dirigente ha sottolineato che l’azienda ha gestito “come poteva” l’attuale situazione di incertezza causata dalla mancanza di fornitura di microchip, da problemi logistici o dalla guerra in Ucraina. In questa linea, ha sottolineato come la Fiat abbia cambiato il modello di business, togliendo peso al canale del noleggio.

Noriega ha invece affermato che nel segmento dei veicoli commerciali Fiat Professional occupa il quinto posto, con una penetrazione di mercato del 6,8 per cento, e ha evidenziato l’offerta di versioni elettriche nelle gamme Doblò, Scudo e Ducato.

Guardando avanti al prossimo anno e al futuro, ha affermato che Fiat sta andando verso un’offerta di prodotti composta da varianti ibride ed elettriche, senza avere opzioni ibride plug-in, e ha annunciato che l’Ulysse elettrico sarà lanciato nel primo trimestre del 2023 e nel Nel secondo trimestre arriverà l’Abarth 500 elettrica, riferisce Europa Press. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Spagna per la principale casa automobilistica italiana.