Citroën scommette sull’India per produrre un’auto elettrica a basso costo

Nel corso del 2023, Citroën potrebbe iniziare a vendere in Europa un’auto elettrica a basso costo prodotta in India. Come la Renault, il capo di Stellantis Carlos Tavares potrebbe scegliere di trasferirsi per rimanere competitivo nell’era delle auto elettriche. Per Carlos Tavares è necessario delocalizzare per produrre a basso costo.

Dal 2023 Citroën venderà un’auto elettrica a basso costo in Europa?

Per il momento è solo un’idea, non ci sarebbe ancora la certezza matematica che ciò accadrà. Ma questa pista è seriamente presa in considerazione da Carlos Tavares, boss di Stellantis, il gigantesco gruppo automobilistico che controlla anche il marchio Citroën. Tavares è un capo ambizioso, determinato, pragmatico e realista. Sa che nei prossimi anni il mercato automobilistico europeo sarà sempre più trainato dalla vendita di modelli elettrici. La maggior parte del mercato in termini di volume non sarà costituita da auto di lusso costose o di fascia alta.

Un’auto per la classe media deve rimanere accessibile, vale a dire sia non troppo costosa per attirare i clienti ma con bassi costi di produzione per generare un margine. Se Tavares vuole catturare una buona quota di domanda con Citroën ha bisogno dei prodotti giusti al giusto prezzo. A questo proposito, l’Europa non è nota per la sua competitività sul fronte industriale. Produrre nel Vecchio Continente costa. Se, inoltre, vuoi vendere auto elettriche molto più costose dei modelli a benzina, hai un problema. Se produci in Europa rischi di dover offrire solo auto costose e puoi concentrarti solo sul segmento premium. Agli occhi di Tavares, se vuoi fare low cost, devi trasferirti.

Nel 2023 Stellantis potrebbe iniziare a vendere in Europa un’auto elettrica low cost a marchio Citroën prodotta in India

i rivali di Stellantis stanno già producendo in modo competitivo in Cina. Ad esempio Renault assembla la sua Dacia Spring in Cina. È l’auto elettrica più economica d’Europa, con meno di 21.000 euro. E funziona bene visto che Dacia ne ha vendute 26.000 in Europa nei primi nove mesi dell’anno. Stellantis non ha una vera e propria base industriale in Cina, ma è in procinto di rilanciare Citroën in India. Possiede una fabbrica e fornitori locali.

La sua nuova Citroen eC3, commercializzata lì la prossima primavera, costerà dai 7 ai 10.000 euro. Citroën potrebbe quindi aggiungere un piccolo equipaggiamento per un modello europeo e sarebbe un modo per avere un’offerta competitiva in Europa. Ma è anche senza dubbio un modo per fare pressione sui politici europei. Tavares ha detto loro “se non concedete aiuti a chi produce in Europa, noi produrremo altrove”.