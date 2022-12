Stellantis grande protagonista al CES 2023

Stellantis porta la sua visione per una nuova era di libertà di mobilità all’avanguardia al CES 2023, il più grande evento mondiale per la tecnologia a Las Vegas, Nevada, dal 5 all’8 gennaio 2023. Stellantis guida il settore con l’impegno di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038, un obiettivo che richiede innovazione e un ripensamento completo dell’intera attività. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è stato invitato dal CES a tenere un discorso sulla visione di Stellantis giovedì 5 gennaio presso il Venetian Palazzo Ballroom.

I punti salienti della presentazione principale includono i debutti globali della Peugeot Inception Concept, presentata dal CEO di Peugeot Linda Jackson, e del Ram 1500 Revolution BEV Concept, presentato dal CEO di Ram Mike Koval. Per coloro che non saranno a Las Vegas, la presentazione del keynote di Stellantis sarà trasmessa in live streaming.

Gli elementi dello stand di Stellantis, situato nella West Hall del Las Vegas Convention Center, al CES 2023 includono:

Ram 1500 Revolution BEV Concept: Caricato con esclusive caratteristiche tecnologiche avanzate e basato su STLA Frame, l’architettura body-on-frame BEV-by-design, il Ram 1500 Revolution BEV Concept è una roadmap visionaria e uno sguardo al futuro, che mostra come il marchio leader di autocarri ridefinirà ancora una volta il segmento dei pickup.

Peugeot Inception Concept: In mostra dopo la sua presentazione globale, la Peugeot Inception Concept mette in mostra l’emozione del design e la visione futura del marchio con un abitacolo che reinventa l’esperienza automobilistica, ridisegna lo spazio interno e rimodella i gesti di guida intorno alla prossima generazione della Peugeot i-Cockpit.

Jeep Brand 4xe: le capacità fuoristrada del leggendario marchio Jeep sono ora potenziate da un’iniziativa di elettrificazione globale che sta trasformando il 4xe nel nuovo 4×4. Jeep, con il 100% dei suoi modelli con una variante elettrificata entro il 2025, persegue la visione del marchio di realizzare Zero Emissioni off-road e libertà autonoma sui sentieri.

Chrysler: anticipa le prime applicazioni nordamericane della nuova connettività Stellantis e presenta gli ultimi sviluppi nel suo impegno a lanciare il primo veicolo elettrico a batteria Chrysler nel 2025 e offrire un portafoglio completamente elettrico a batteria nel 2028.

Dodge Charger Daytona SRT BEV: questo concept reinventa ciò che sarà un’auto elettrica amplificata e offre uno sguardo al futuro elettrico di Dodge in un veicolo che si guida come una Dodge, sembra una Dodge e suona come una Dodge con propulsione a emissioni zero.

FIAT: la casa italiana presenterà il “FIAT Metaverse Store”, il primo showroom interattivo al mondo basato sul metaverso. Un’esperienza di marca coinvolgente e semplice. Già online e live allo stand Microsoft al CES.

Free2move: il marchio di servizi di mobilità di Stellantis offre una piattaforma multimodale one-stop-shop a 360 gradi che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori, siano essi privati ​​o professionali. Questa piattaforma software agile, scalabile e modulare è pronta per integrare tutti i futuri servizi di mobilità come la micromobilità o il trasporto autonomo.



L’esperienza virtuale di Stellantis CES 2023 andrà in diretta il 5 gennaio 2023 alle 15:00 PST/18:00 EST e alle 00:00 CET del 6 gennaio su: stellantis2023ces.com.

