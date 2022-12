Fiat Landtrek: le possibili forme del nuovo pick-up [RENDER]

Tra l’organo dirigente della Fiat regna il desiderio di svecchiare il listino, attraverso una serie di new entry da introdurre nei prossimi anni. Da qui l’idea di lanciare un pick-up inedito, il cui nome sarebbe Fiat Landtrek. Le voci a riguardo circolano da un po’ di tempo ormai, già dallo scorso anno. Tuttavia, nel recente periodo i rumor hanno cominciato a diventare via via sempre più insistenti. Un segno che qualcosa (probabilmente) bolle davvero in pentola.

Fiat Landtrek, il nome non inganna: i punti in comune con il modello della Peugeot

Il nome affibbiato sarebbe lo stesso dei cugini della Peugeot, a loro volta rientrante nel gruppo Stellantis. Le indiscrezioni portano a credere in una coesistenza tra i due modelli e senza adottare una differente campagna di marketing. L’esemplare di origine transalpina ha visto la luce nelle concessionarie durante il 2020.

In futuro uscirà esclusivamente nella soluzione top level e con la trasmissione automatica. Invece, la Fiat Landtrek dovrebbe contare su nuovi gruppi ottici a LED, così da migliorar la visibilità (un punto debole dei mezzi a ruote alte), cerchi da 18”, barre sul tetto e un sistema keyless. Manco a dirlo, l’impegno sul fronte tecnologico sarà notevole, con un sistema ausiliario alle manovre di parcheggio sia davanti sia dietro.

Detto che le dimensioni ricalcheranno la leonessa, per quanto riguarda le motorizzazioni il diesel avrebbe i giorni contati. Le politiche comunitarie stabilite avrebbero messo ulteriore fretta nel processo di transizione ecologica, anche se al momento è impossibile lanciarsi in previsioni approfondite. E poi resta da scoprire quale sarà il principale mercato di riferimento, poiché, qualora fosse rivolto al Sudamerica, dove le leggi per l’ecosostenibilità rimangono meno stringenti, magari troverà comunque spazio i sistemi endotermici.

Come ovvio che sia, mentre scriviamo mancano degli scatti ufficiali. In compenso, con l’ausilio della rete possiamo far volare la fantasia. Sul profilo YouTube Manhouh 1 viene già ipotizzato il possibile aspetto di Fiat Landtrek. Il video lo trovate qui sotto.

Le immagini, realizzate in maniera molto accurata da esperti della computer grafica, rappresentano il frutto dell’ingegno degli autori. Quanto andranno vicino alla versione reale? Al solito, lo scopriremo solo vivendo.