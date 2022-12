Stellantis continua ad avanzare nel mercato sudamericano

Stellantis si consolida come il più grande produttore di auto e veicoli commerciali leggeri in Sud America, con una quota del 23,6% delle vendite nella regione da gennaio a novembre. L’azienda avanza anche nella leadership dei tre mercati principali della regione: Brasile, Argentina e Cile.

Fiat si sta già consolidando come leader assoluto nelle vendite nel 2022. Lo storico brand torinese ha mantenuto la sua leadership di mercato a novembre con quasi 45.000 unità vendute e una quota di mercato in Brasile pari al 23,3%. Tale performance rafforza il risultato cumulato dell’esercizio.

Stellantis: da gennaio a novembre ha conquistato una quota del 23,6%

Da gennaio a novembre sono state vendute 388.000 unità, con una quota di mercato del 22%. Il pick-up Fiat Strada rimane il veicolo più venduto in Brasile con oltre 103.000 immatricolazioni mentre il costruttore torinese rafforza la sua leadership in tre categorie: hatch (24,8%), pick-up (50,9%) e furgoni (36,9%).

Jeep guida il segmento dei SUV. A novembre, ha confermato ancora una volta la sua leadership tra i SUV con una quota di mercato del 20,7% nel segmento e 13.311 unità vendute. Il brand di Stellantis è stato leader del segmento di mercato più importante in tutti i mesi del 2022.

Nel risultato cumulato dell’anno, la casa automobilistica americana ha collezionato già 123.773 unità vendute e una quota del 20% tra i SUV in Brasile. Tra le novità, la Jeep Compass ha superato, a novembre, la soglia delle 400.000 unità prodotte nel mercato brasiliano dall’inizio della sua produzione nel 2016.

Peugeot cresce rapidamente in quanto a novembre le vendite hanno totalizzato 4623 unità, in crescita del 52% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel risultato cumulato dell’anno, le immatricolazioni ammontano a 39.229 unità, con un’espansione del 51% rispetto al periodo gennaio-novembre 2021. Si tratta del miglior risultato per la casa del Leone dal 2014.

La nuova Citroën C3 ha aumentato le vendite complessive del brand francese. Citroën ha già venduto più di 27.800 unità tra gennaio e novembre di quest’anno, conquistando una quota dell’1,6% del mercato totale. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il marchio ha registrato una crescita delle vendite del 37%. La nuova C3 è stata una parte fondamentale della crescita di questi numeri, con circa 7500 unità vendute dal suo lancio.

Novembre è stato il mese migliore per Ram. Con 720 immatricolazioni, la casa automobilistica americana ha raggiunto un altro importante risultato in Brasile. Tre dei quattro pick-up che il marchio vende nel paese erano nella lista dei 10 veicoli premium con più immatricolazioni.

Il Ram 3500, il modello top di gamma della casa americana, è secondo in classifica con 304 immatricolazioni. Il Ram Classic, invece, si è classificato quinto con 207 unità vendute, seguito dal 1500 con 178. Nel cumulato del 2022, le oltre 4000 unità immatricolate rappresentano un incremento del 49% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Leadership anche in Argentina e Cila

Stellantis continua a guidare il mercato argentino. Da gennaio a novembre ha registrato delle vendite pari a 112.647 veicoli, ossia il 31,1% del mercato. Fiat ha accumulato oltre 54.000 unità vendute nel periodo e il 14,9% del mercato, seguita da Peugeot con 34.400 veicoli immatricolati e il 9,5% del mercato. Citroën conta 13.400 unità vendute (3,7%) mentre Jeep arriva a novembre con 9452 immatricolazioni (2,6%). Il modello più venduto in Argentina rimane la Fiat Cronos mentre al secondo posto troviamo la Peugeot 208.

Stellantis è leader anche in Cile con 42.700 unità vendute, pari al 10,88% del mercato totale. Il marchio più venduto del gruppo automobilistico italo-francese è Peugeot con oltre 19.000 unità immatricolate da gennaio (4,87% del mercato), seguito da Ram (7382 unità, 1,88%), Citroën (6437 unità e 1,64%), Opel (3948 unità, 1%) e Jeep (3050 veicoli, 0,78%).