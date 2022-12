Alfa Romeo: Andreas Seidl nuovo Amministratore Delegato del Gruppo Sauber

Sauber Group e Alfa Romeo sono lieti di annunciare la nomina di Andreas Seidl come nuovo Amministratore Delegato. Seidl inizierà nel suo nuovo ruolo nel gennaio 2023 e avrà il compito di continuare la crescita del gruppo nel suo insieme mentre Sauber continua ad affermarsi come una delle entità sportive e industriali più brillanti sul mercato.

Andreas Seidl nuovo Amministratore Delegato del gruppo Sauber

Nato a Passau, in Germania, Andreas Seidl ha iniziato la sua carriera nel motorsport con il progetto di Formula 1 della BMW, dove ha anche lavorato come responsabile delle operazioni in pista alla Sauber per diversi anni. In qualità di Team Principal in Porsche, Seidl ha poi celebrato diversi campionati del mondo e tre vittorie complessive alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans tra il 2015 e il 2017, prima di passare a diventare Team Principal del McLaren F1 Team nel 2019.

Seidl assumerà la posizione di CEO dal predecessore, Frédéric Vasseur; insieme al team, Seidl lavorerà ora alla nomina del suo nuovo Team Principal, che sarà comunicato a tempo debito.

Jean Philippe Imparato Ceo Alfa Romeo: “È un grande piacere dare il benvenuto ad Andreas Seidl nell’Alfa Romeo Tribe. Il suo background di grande esperienza sarà la chiave per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi nel 2023. Supporteremo e lavoreremo al fianco di Andreas e del team giorno dopo giorno per tutta la prossima stagione, che promette di essere ancora più entusiasmante. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare sinceramente Frédéric Vasseur per l’eccezionale lavoro che ha svolto nel migliorare le prestazioni del team anno dopo anno e nel raggiungere il miglior risultato nella classifica Costruttori di Formula Uno in un decennio con un sesto posto in 2022.”

Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber: “È fantastico entrare a far parte del Gruppo Sauber da gennaio: questa è una squadra con una ricca storia in Formula 1 e un’organizzazione che conosco molto bene dal momento in cui ho lavorato e vissuto a Hinwil per quattro anni. Non vedo l’ora di unirmi al team e lavorare con tutti i colleghi del Gruppo Sauber sugli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati insieme. Voglio ringraziare Finn Rausing e tutto il Gruppo Sauber per la loro scelta: non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia con il mio lavoro”.

Finn Rausing, Sauber Holding AG Presidente del Consiglio di amministrazione: “È un immenso piacere dare il benvenuto ad Andreas Seidl di nuovo a Hinwil come CEO del Gruppo Sauber. L’esperienza di Andreas non è seconda a nessuno e porta al Gruppo Sauber una chiara comprensione di ciò che è necessario per raggiungere un successo duraturo. Rileva un’azienda in crescita e condivide il nostro impegno a far crescere la nostra organizzazione: non vedo l’ora di vivere molti anni di successi insieme”.

