Alfa Romeo chiuderà la partnership con Sauber dopo il 2023

Alfa Romeo ha annunciato che non sarà più title sponsor e partner della Sauber dopo il 2023, secondo The Race. Questo apre la strada all’Audi, che venerdì mattina ha annunciato che fornirà i motori in Formula 1 a partire dal 2026.

Audi vorrebbe rilevare una squadra attuale. La Sauber è stata a lungo nominata come una delle preferite e ora che l’attuale partner Alfa Romeo dice addio al team, l’annuncio di una partnership tra Sauber e Audi sembra solo una questione di tempo.

“Alfa Romeo annuncia che il suo rapporto con Sauber Motorsport terminerà alla fine del 2023”, si legge nel comunicato dell’Alfa Romeo pubblicato venerdì, in cui aggiungono: dopo le prestazioni incoraggianti e i risultati del primo semestre di quest’anno, hanno deciso di prolungare fino al 2023. Tuttavia, con “la svolta economica e industriale del marchio che si concluderà nel 2022”, Alfa Romeo esaminerà ora le opzioni sul tavolo e sceglierà quella per loro più favorevole in termini di strategia a lungo termine del marchio.

L’annuncio, soprattutto per la sua tempistica, è difficile da non collegare alla notizia di venerdì mattina che l’ Audi entrerà in Formula 1 come produttore di motori nel 2026 . Sebbene il marchio a quattro anelli abbia parlato alla conferenza stampa che annuncerà con quale squadra collaborerà entro la fine dell’anno, secondo quanto riportato dalla stampa sarà la Sauber. Vedremo dunque in proposito quali novità arriveranno nel corso delle prossime ore. Ricordiamo che il Biscione è tornato in Formula 1 nel 2017 grazie all’accordo con Sauber di cui poi è diventata title sponsor dal 2019.

