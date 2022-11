Binotto sarà sostituito da Vasseur come team principal della Ferrari

Ferrari avrebbe deciso di sostituire Mattia Binotto come team principal, secondo un recente rapporto, con Fred Vasseur dell’Alfa Romeo. La Gazzetta dello Sport riferisce che Binotto ha pagato il prezzo per una stagione 2022 che la Ferrari ha iniziato con un grande vantaggio in entrambi i campionati del mondo dopo tre round, ma che è rapidamente venuto meno in favore della Red Bull.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Mattia Binotto a fine anno dirà addio alla Ferrari al suo posto Frederic Vasseur

Gli errori operativi e strategici durante le gare sono stati una parte importante della rovina della Ferrari e la pressione ha cominciato a crescere su Binotto, l’uomo al vertice della scuderia del cavallino rampante. Secondo la Gazzetta, Vasseur è molto stimato dal gruppo Stellantis e da gennaio sostituirà Binotto.

Il rapporto afferma che Frederic Vasseur, 54 anni, è stato preso in considerazione per la prima volta dalla Scuderia la scorsa estate grazie alla sua vasta esperienza nel mondo delle corse, essendosi fatto strada fino alla F1 dalla gestione di team nelle formule junior, il che gli conferisce un set di abilità diverso rispetto alle conoscenze più tecniche di Binotto.

Il team Alfa Romeo gestito da Vasseur altri non è che la Sauber con sede in Svizzera e ha motori forniti dalla Ferrari. Tale mossa per il francese avrebbe senso considerando che Sauber intende rafforzare i legami con Audi nei prossimi anni prima che il produttore tedesco entri come fornitore di motori nel 2026, il che potrebbe mettere a repentaglio la posizione di Vasseur nella scuderia.

Alfa Romeo è sulla buona strada per concludere con un bel sesto posto nel Campionato Costruttori di questa stagione, il che rappresenta un grande miglioramento rispetto alle ultime stagioni. Se riescono a tenere a bada l’Aston Martin, che è a cinque punti di distanza, al Gran Premio di Abu Dhabi conclusivo, sarebbe il miglior anno della Sauber in termini di posizione in classifica dal 2012, quando il team fu ancora sesto.

Sebbene la Ferrari abbia vinto due dei primi tre Gran Premi di questa stagione grazie a Charles Leclerc, la stagione per il team di Binotto ha iniziato a sgretolarsi dal momento in cui il monegasco è uscito durante il Gran Premio dell’Emilia Romagna ed è sceso dal terzo al sesto posto.

Da allora, la scuderia del cavallino rampante ha sprecato diverse potenziali possibilità di vittoria a causa di errori di strategia, guasti alla vettura ed errori dei piloti. Hanno aggiunto solo altre due vittorie da Leclerc in Australia il 10 aprile. Leclerc ha trionfato in Austria e il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, in Gran Bretagna.

Binotto è team principal della Ferrari da gennaio 2019, quando è succeduto a Maurizio Arrivabene. Nato in Svizzera, il 53enne lavora per la Ferrari da quando ha lasciato l’università con un master in ingegneria automobilistica. Ha lavorato per la Ferrari durante il loro periodo d’oro nei primi anni di questo secolo, è diventato capo del reparto motori nel 2013 e poi chief technical officer nel 2016 dopo la partenza di James Allison.

