Stellantis e Ram invitano le startup a sviluppare soluzioni innovative e tecnologiche

Favorire la promozione dell’ecosistema orientato alla mobilità è la proposta della nuova sfida di open innovation lanciata da Stellantis e Ram. L’iniziativa è un invito alle startup a sviluppare soluzioni innovative e tecnologiche attraverso l’App Store, focalizzandosi sui prodotti e sui consumatori del brand Ram. La prima tappa di questo processo di innovazione si svolgerà il 14 dicembre, a partire dalle 14:00, presso Cubo Itaú, un hub di innovazione situato a Vila Olímpia, a San Paolo. Le iscrizioni alla sfida “Desafio Ram: App Store em Carros Conectados” sono aperte e i posti sono limitati.

Le startup potranno contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per creare un’esperienza differenziata che colleghi i consumatori ai loro marchi preferiti. “L’obiettivo dell’evento è presentare ai partecipanti il ​​concetto di App Store nei veicoli connessi, uno store di applicazioni native, accessibile dal centro multimediale dei veicoli connessi attraverso un’interfaccia intuitiva, sicura e protetta, senza alcuna dipendenza da un smartphone e pacchetto dati personali. Da questo, le aziende partecipanti potranno sviluppare applicazioni per auto connesse, con soluzioni rilevanti per il consumatore del marchio Ram, che lancerà la funzionalità in Brasile”, sottolinea il responsabile dei servizi connessi di Stellantis, Flávio Cardoso.

Questo non è il primo progetto Stellantis che ha il supporto di startup per accelerare l’innovazione nel settore. La casa automobilistica era già responsabile dello sviluppo di altre sfide che hanno dato impulso a iniziative già implementate dalla casa automobilistica, come l’hub Smart Mobility, E-mobility, Cart e Flua!. Inoltre, il gruppo automobilistico ha agito anche come partner del programma di innovazione del FIEMG Lab, lo “Stellantis Challenge FIEMG Lab”.

“La ricerca di soluzioni innovative è uno dei pilastri di Stellantis. Pertanto, creiamo opportunità come queste, che aggiungono talenti e competenze, per rafforzare questa connessione con startup e altre aziende per generare risultati nel settore”, sottolinea la responsabile dell’Open Innovation di Stellantis in Sud America, Marina Lima.

