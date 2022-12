Vasseur avrebbe accettato l’offerta della Ferrari

Frédéric Vasseur, attuale team principal del team Alfa Romeo in F1, dovrebbe essere confermato come team principal della Scuderia Ferrari nei prossimi giorni. Non ci sono ormai dubbi che il sostituto di Mattia Binotto alla guida della Scuderia Ferrari sarà Frédéric Vasseur, l’attuale capo dell’Alfa Romeo in F1.

Frederic Vasseur sarebbe ad un passo dalla firma con la Ferrari come nuovo Team Principal

Lo stesso Peter Sauber non nasconde che secondo lui il passaggio di Vasseur al team del cavallino rampante è cosa fatta o quasi. Il quotidiano svizzero Blick, ha parlato della vicenda con l’ex proprietario della scuderia, ceduta nel 2016 al gruppo Longbow Finance SA, che in seguito ha stretto una partnership con l’Alfa Romeo.

A Sauber è stato chiesto dal giornale se fosse sorpreso dall’imminente partenza di Vasseur. “Sì e no. Se ricevi un’offerta dalla Ferrari, devi andare”, ha detto, aggiungendo: “Chiunque conosca la storia della Ferrari, a partire dal fondatore dell’azienda, Enzo, sa che i capi squadra di solito hanno vita breve là. Con un’eccezione, Jean Todt, che è stato al timone per oltre 12 anni.

La partenza del francese dalla scuderia svizzera dovrebbe essere ufficiale già in settimana. Secondo alcuni media Vasseur sarebbe stato addirittura visto nei pressi di Maranello. Si dice che abbia già comprato casa in Emilia-Romagna. Quindi l’ingegnere aeronautico addestrato potrebbe iniziare la sua nuova avvenuta in Ferrari già il 1 ° gennaio.

Fredric Vasseur eredita da Binotto una squadra amaramente delusa: nonostante un’auto competitiva, hanno chiaramente mancato il titolo mondiale mirato. La Ferrari è ormai da 15 anni che aspetta un titolo. Kimi Raikkonen ha ottenuto l’ultimo titolo con il cavallino rampante nel 2007.

