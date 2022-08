Vasseur e il ‘no’ ad Andretti: “Non è un progetto abbastanza attraente”

Il capo del team Alfa Romeo Frédéric Vasseur non vede molto senso nell’approdo di Andretti in Formula 1. Il francese ritiene che una struttura che abbia lo stesso ruolo di molte di quelle attuali non sarebbe appetibile per il mercato. In termini generali, ciò che la maggioranza vuole è un progetto attraente e a lungo termine come quelli di Audi e Porsche.

Vasseur non vede molto senso nell’approdo del team Andretti in F1

Il progetto di Andretti di raggiungere la Formula 1 nel 2024 ha appena ricevuto il sostegno dei dieci team in griglia. Nel caso dell’Alfa Romeo, Vasseur non vede molto senso che qualcun altro aderisca senza presentare un piano eccessivamente elaborato che non garantisca stabilità a medio termine.

“Non voglio parlare di Andretti, perché non mi piace entrare nel personale, ma aggiungere una nuova squadra che faccia come noi, senza sapere cosa accadrà tra due o tre anni, non avrebbe un grande valore e non so se avrebbe senso oggi.”

Vasseur avverte che se tre anni fa avessero avuto una squadra come Andretti, sarebbe stato un grosso rischio per la stabilità di alcune strutture. Il francese ritiene che il valore di una squadra non dipenda dalla nazionalità e fa l’esempio dell’Olanda, che è uno dei più grandi mercati attuali e ha un solo pilota in griglia.

“Penso che se per tre anni avessimo avuto un totale di undici squadre due o tre sarebbero crollate. L’ultima parola spetta alla FIA e alla Formula 1, ma io Non sono un grande fan”, ha detto.

Infine, Vasseur ritiene che in caso di apertura delle porte a una nuova scuderia, debba essere con un progetto a lungo termine, con un grande investimento e che produca anche i propri motori. L’idea di Porsche era molto interessante e inoltre un gruppo di tale calibro aggiungerebbe un grande valore aggiunto alla griglia.

“Quando abbiamo parlato dell’undicesima squadra, erano passati tre anni e abbiamo usato la Porsche come esempio. Immaginiamo che qualcuno del genere voglia entrare in Formula 1 e farlo da solo, avrebbe tutto il senso del mondo per noi aprire loro la porta. Sarebbe un grande valore per il paddock avere un altro fornitore di motori”, ha concluso Vasseur.

Ti potrebbe interessare: Bottas chiede una soluzione ai problemi di affidabilità dell’Alfa Romeo