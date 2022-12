Il nuovo sistema antifurto di Stellantis impedisce ai ladri di rubare le sue auto dalla fabbrica

Il furto d’auto direttamente dalla fabbrica e persino dai concessionari è un grosso problema a Detroit, ma Stellantis ha trovato forse il modo di reagire. Il gruppo automobilistico ha semplicemente rafforzato la recinzione attorno al suo Jefferson North Assembly Plant aggiungendo un cavo.

Il sistema ha funzionato magnificamente, anche se i ladri hanno usato una Dodge Durango SRT per speronare la recinzione. La Durango è una delle auto più grandi con un peso di oltre 2 mila kg. Anche così, la recinzione ha impedito e ai ladri di scappare con le macchine. Il tentativo di furto è stato segnalato per la prima volta alle 4:30. Un testimone oculare ha parlato con Click on Detroit, dicendo di aver visto le due auto mentre accompagnava suo figlio a lavoro.

Nonostante i loro sforzi siano stati ostacolati, i ladri non sono stati arrestati e probabilmente ci riproveranno. Ora che lo stabilimento Jefferson North Assembly di Stellantis non è più un obiettivo praticabile, probabilmente tenteranno il furto in un’altra fabbrica. La polizia ha confermato che rimane un’indagine aperta. Come accennato in precedenza, questo è un grosso problema a Detroit e anche Ford è stata colpita.

Le voci suggeriscono che il danno è stato di milioni. All’inizio di quest’anno, i ladri sono entrati nello stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights di Stellantis e sono scappati con quattro pickup, tra cui un Ram TRX. Più di recente, 30 uomini armati hanno fatto irruzione in un concessionario della contea di Genesee in pieno giorno e se la sono cavata con 13 auto.

La polizia di stato del Michigan ha precedentemente affermato che questa sembra essere una forma di criminalità organizzata legata alle bande. I furti sono troppo ben organizzati e i malviventi sanno esattamente quali auto sono bersagli di alto valore.

Tuttavia, alcuni dilettanti si stanno mettendo in gioco, probabilmente ispirati dai loro connazionali più organizzati. All’inizio di quest’anno, due ladri d’auto hanno rubato due Chevrolet Camaro dallo stabilimento GM di Lansing e le hanno schiantate quasi immediatamente. Uno dei due ladri non è nemmeno riuscito ad uscire dal parcheggio.

