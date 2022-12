Maserati MC20 by Edo Competition: ecco la versione con 705 cavalli

Edo Competition torna alla ribalta presentando il suo pacchetto per la Maserati MC20 al Performance Show di Essen in Germania. Partendo dall’aspetto, la casa di tuning tedesca afferma che l’ MC20 ha un design estremamente armonioso e non necessita di componenti aerodinamici. Il tuner dunque ha deciso di concentrarsi sul sound e sul motore del veicolo di Maserati.

Ecco la Maserati MC20 di Edo Competition con 705 cavalli e 800 Nm di coppia

Con le modifiche apportate da Edo Competition, la Maserati MC20 offrirà un totale di 705 cavalli e 800 Nm di coppia. Sebbene impressionante, Edo non è il primo tuner che è riuscito a spingere l’MC20 oltre la barriera dei 700 cavalli: Novitec l’ha fatto qualche mese fa – i suoi aggiornamenti hanno spinto il V-6 a un totale di 711 cavalli.

Edo Competition non ha detto nulla su come gli 84 cavalli in più abbiano migliorato il tempo di accelerazione della vettura mentre è stato rivelato che la velocità massima della sportiva della casa automobilistica del Tridente ha raggiunto i 330 km orari.

Edo Competition per la sua Maserati MC20 ha sviluppato uno scarico sportivo in collaborazione con Capristo. Questo dispone di tubi terminali anodizzati dorati in alluminio fresato che misurano 125 millimetri. Ci sono anche nuovi cerchi forgiati, che dovrebbero essere leggermente più leggeri.

Come dicevamo poc’anzi, questa particolare versione di Maserati MC20 è stata mostrata per la prima volta al pubblico in occasione del Performance Show di Essen, evento che si sta svolgendo in Germania in questi giorni. Come dicevamo anche il sound è stato modificato ma non abbiamo video che facciano sentire il rombo del motore di questa particolare versione della vettura sportiva della casa automobilistica del tridente.

