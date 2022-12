Maserati rivela il suo nuovo volto online in Nord America

Maserati ha lanciato una nuova piattaforma online per il Nord America, parte di un ampio sforzo del marchio in questa regione che è fondamentale per la sua crescita. Il marchio del tridente afferma che il suo obiettivo è “semplificare il processo di acquisto dell’auto per i clienti”. Si chiama “Il mio Showroom Maserati”. L’idea è di consentire ai potenziali acquirenti di ricercare e progettare virtualmente le loro potenziali auto.

Ancora più importante, Maserati afferma che gli acquirenti saranno in grado di visualizzare l’inventario del concessionario dal vivo vicino a loro. In breve, non è un cambiamento rivoluzionario – la maggior parte non se ne accorgerà – ma il nuovo sito funziona decisamente meglio del suo predecessore.

Maserati ha fornito alcune informazioni sui cambiamenti. Il brand di Stellantis ha detto che la nuova piattaforma serve davvero per acquistare modelli online, non per configurarli. Ad esempio, il sito calcolerà le opzioni di pagamento per gli acquirenti. Prima di arrivare a questo, gli acquirenti potranno sfogliare diversi modelli, valutando i diversi livelli di allestimento.

Maserati ha rapidamente ampliato la sua offerta negli ultimi anni, quindi questo è un bel vantaggio del nuovo sito. Da lì, gli acquirenti potranno programmare test drive, inviare richieste di credito, rivedere le garanzie e ottenere stime di permuta.

Alla fine, sarà possibile parlare direttamente con un rappresentante Maserati. Quello che la casa automobilistica del Tridente non dice è che questi cambiamenti avvicinano sempre di più le concessionarie del marchio a un modello di vendita diretta, qualcosa che un numero qualsiasi di marchi sta rimuginando dopo quello che è successo con i ricarichi eccessivi dei concessionari negli ultimi due anni. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito per quanto concerne il marchio di lusso di Stellantis.

