Nuova Abarth 500e: Miki Biasion prova la nuova auto dello scorpione [Video]

Il 64enne Miki Biasion è una leggenda vivente delle corse automobilistiche, ed è anche il pilota di rally italiano di maggior successo, avendo tra gli altri vinto due titoli mondiali nel 1988 e nel 1989. Il suo sodalizio con Lancia, Alfa Romeo, FIAT e soprattutto Abarth è inseparabile, con Biasion che ha già gareggiato in varie forme di corse con modelli di tutti i marchi sopra elencati.

Nuova Abarth 500e: la nuova auto dello scorpione fa la sua conoscenza con Miki Biasion

Dopo aver vissuto la fine del predominio delle vetture a trazione posteriore nei rally e l’affermarsi della trazione integrale come forza dominante, Biasion con la Lancia Delta Integrale – nel cui sviluppo ha avuto un ruolo decisivo anche il team Abarth – ha raggiunto l’apice della sua carriera molto prima che il concetto di elettrificazione nel settore automobilistico venga alla ribalta. In occasione della presentazione della nuova Abarth 500e, la figlia 25enne di Miki Biasion, Bettina, si è incaricata di introdurre il padre in questa nuova era dell’automobilismo.

Bettina Biasion, dopo aver partecipato a una serie di gare come co-pilota, ha invitato il Campione del Mondo sul circuito prove di Balocco, per la sua prima conoscenza con l’Abarth puramente elettrica, che con i suoi 155 CV non è il modello più potente della gamma del marchio, ma nelle singole misurazioni – come le accelerazioni in movimento – è addirittura più veloce dell’Abarth 695 da 185 CV.

Allo stesso tempo, grazie alle carreggiate più lunghe e all’ideale distribuzione dei pesi – dovuta al posizionamento delle batterie in basso e al centro del telaio – l’Abarth 500e promette margini di aderenza ancora più elevati e un miglior bilanciamento rispetto ai modelli con il Turbo motore a benzina 1.4 T-Jet. Ne è risultato il fatto che sul Misto Alfa Handling Track del centro prove di Balocco.

L’arrivo negli showroom del primo modello completamente elettrico della storia del marchio è previsto per la prossima estate, con la 500e che va ad aggiungersi alla già esistente gamma delle Abart serie 595/695, equipaggiate con il motore 1.4 T-Jet da 165 ( 595) o 180 (695) CV.

Ti potrebbe interessare: Abarth 500e: la prima elettrica del brand protagonista al Milan Games Week & Cartoomics