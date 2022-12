Nuova Fiat Panda: ecco quando vedremo le prime immagini

Nuova Fiat Panda è uno dei modelli più attesi tra quelli che il gruppo Stellantis lancerà nel corso dei prossimi anni. Il suo arrivo è previsto per il 2024. Infatti la produzione dovrebbe iniziare verso la metà del 2024 mentre la commercializzazione partirà nella seconda metà dell’anno, probabilmente da settembre.

Ecco quando potremmo fare la prima conoscenza con la nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda nascerà sulla piattaforma STLA Small e sarà prodotta nell’est Europa, molto probabilmente presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. A proposito di questo modello per il momento non si sono registrate ancora foto spia che possano offrire una prima indicazione di come sarà questo modello anche se comunque sappiamo già che si ispirerà alla concept car Fiat Centoventi con forme squadrate, un’attitudine da SUV e una lunghezza intorno ai 4 metri.

Per quanto riguarda la prima apparizione di questo veicolo, si ipotizza che entro la fine del prossimo anno Fiat in qualche modo ci possa offrire una sorta di anteprima di come sarà il nuovo modello. Ciò potrebbe avvenire con le prime immagini ufficiali un po’ come accaduto di recente con Jeep Avenger.

E’ probabile comunque che da qui a fine anno saranno pubblicate le prime immagini spia del nuovo modello e dunque inizieremo a farci una prima idea di come sarà questa auto. Ricordiamo che nella gamma di Fiat prima di questo importante debutto si registrerà un’altra novità molto interessante. Ci riferiamo al futuro B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP il cui debutto è previsto per il primo trimestre del 2023, con la produzione che dovrebbe avere inizio subito dopo. Dunque il 2023 dovrebbe essere un anno molto denso di novità per Fiat.

Ti potrebbe interessare: Fiat Doblò ed E-Doblò debuttano ufficialmente in Italia nella versione Launch Edition