Fiat Fastback: ancora una buona notizia dal Brasile

Continuano ad arrivare buone notizie dal Brasile per Fiat Fastback. Il nuovo SUV Coupé della principale casa automobilistica italiana infatti si è aggiudicata un altro premio. La vettura di Fiat è stata eletta Automovel Abiauto 2022. Si tratta del premio che viene assegnato dall’Associação Brasileira da Imprensa Automotiva. Questo premio è uno dei più prestigiosi in Brasile per il settore auto essendo arrivato alla sua 24 esima edizione.

Fiat Fastback: il recente SUV Coupé è stato eletto Automovel Abiauto 2022

Fiat Fastback è stato votato come il migliore tra tutti i veicoli. Si tratta del premio più importante tra tutti quelli assegnati in questa manifestazione che si è tenuta lo scorso 1 dicembre 2022. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da 37 giornalisti specializzati del settore auto di tv, radio, web, e giornali. Si tratta dell’ennesimo premio che il più recente modello di Fiat in America Latina ha conquistato nella sua brevissima carriera iniziata a settembre e che ha visto già il modello ricevere oltre 10 mila ordini.

Fiat Fastback dunque continua ad essere protagonista del settore in Brasile in attesa del lancio negli altri mercati dell’America Latina dove il SUV arriverà nel corso del prossimo anno. Sempre nel 2023 non si esclude l’arrivo di qualche altra novità a proposito di questo modello e non si esclude che in futuro possa arrivare anche una versione di Abarth al pari di quanto accaduto con l’altro SUV made in Brasile della principale casa automobilistica italiana: Fiat Pulse.

Segnaliamo infine che sempre nel corso del medesimo concorso è stato premiato anche un dirigente di Stellantis. Si tratta di Fabricio Biondo che attualmente ricopre la carica di Vicepresidente della divisione comunicazioni di Stellantis in Sud America, eletto Outstanding Executive of 2022.

