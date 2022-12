Stellantis: a novembre crescono le immatricolazioni in Italia

Arrivano buone notizie per Stellantis dall’Italia. A novembre infatti le immatricolazioni del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sono cresciute dell’1,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In totale le auto immatricolate nel nostro paese dai marchi che fanno parte dell’azienda nata a gennaio 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA sono state in tutto 36.892.

Stellantis vede aumentare le sue immatricolazioni in Italia nel mese di novembre 2022

Nel mese di novembre del 2021 le vendite erano state 36.363. Nonostante l’aumento delle vendite la quota di mercato di Stellantis rispetto allo scorso anno cala e si assesta al 30,9 per cento. Se invece consideriamo i primi 11 mesi dell’anno la situazione del produttore di marchi quali Alfa Romeo, Fiat e Maserati rimane negativa. Infatti rispetto al 2021 le immatricolazioni si sono ridotte del 17 per cento per un totale di 428.599. nel 2022 fino ad ora dunque la quota di mercato della società del Presidente John Elkann è scesa al 35,5 per cento rispetto al 37,8 per cento dei primi 11 mesi del 2021.

Andando a guardare la situazione dei singoli marchi, registriamo che alcuni brand sono in crescita mentre altri calano. Tra i primi annoveriamo Alfa Romeo che ha registrato un +66,25 per cento grazie al fatto di aver immatricolato 1.586 unità a novembre 2022, Lancia cresce del 12,2 per cento rispetto allo scorso anno (3.598). Molto bene anche Jeep +10 per cento (4.599) e Peugeot +30,7 per cento. In calo invece Fiat, Citroen e Opel.

Stellantis è riuscita a piazzare a novembre ben 4 auto tra le 10 vetture più vendute in assoluto. Si tratta di Fiat Panda che ancora una volta è il veicolo più venduto nel nostro paese con 8.629 unità. Al secondo posto troviamo ancora una volta Lancia Ypsilon. Nella top ten anche Jeep Renegade e Fiat 500.

