Stellantis prepara la sua rete di concessionari negli Stati Uniti per un futuro elettrificato

Stellantis e la sua rete di concessionari negli Stati Uniti si stanno dirigendo verso il loro futuro elettrificato. Lavorando con i suoi oltre 2.600 concessionari, l’azienda si concentra sulla transizione dei concessionari alla vendita e all’assistenza di veicoli elettrici, offrendo consulenza e valutazione in loco delle esigenze di integrazione dei veicoli elettrici (EV) in ogni area dell’attività dei concessionari.

Stellantis si avvia con le sue concessionarie americane verso un futuro elettrificato

“Mentre acceleriamo la spinta verso l’elettrificazione, Stellantis è in modalità di esecuzione completa con una strategia di elettrificazione progettata specificamente per soddisfare le esigenze della nostra rete di concessionari”, ha affermato Phil Langley, responsabile dello sviluppo della rete, FCA – Nord America.

“Stiamo lavorando di pari passo con il nostro consiglio nazionale dei concessionari per sviluppare e supportare i loro piani a lungo termine durante questa transizione che cambia il settore. Dalle operazioni commerciali e dalla gestione dell’inventario ai centri di assistenza e alla cultura dei dipendenti, il nostro obiettivo è lavorare direttamente con i nostri concessionari per prepararci al meglio, avere successo e affrontare qualsiasi sfida che potrebbero incontrare mentre l’industria automobilistica continua a muoversi verso l’elettrificazione.

“Stellantis sta dimostrando il proprio impegno nei confronti della propria rete di concessionari e supporta la prontezza dei veicoli elettrici del marchio collaborando con Future Energy per creare un programma per aiutare i propri concessionari a prepararsi all’interruzione dell’elettrificazione e sviluppare un approccio ponderato per aiutare la propria rete di concessionari a modificare i propri processi aziendali, ha affermato Sam DiNello, CEO di Future Energy.

“Non c’è mai stato un momento in cui i settori automobilistico, dei servizi pubblici, dell’energia e di altre tecnologie avessero bisogno di allinearsi per avere successo in questo mercato emergente”.

Stellantis ha presentato Dare Forward 2030, il suo audace piano strategico per il prossimo decennio che porterà i dipendenti di Stellantis a non essere secondi a nessuno nella creazione di valore per tutte le parti interessate. Stellantis si è impegnata a diventare il campione del settore nella lotta ai cambiamenti climatici, raggiungendo emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038.

Nell’ambito di tale leadership, l’azienda sta impostando il percorso per arrivare al 100% delle vendite in Europa e al 50% delle vendite negli Stati Uniti di veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine di questo decennio. L’azienda prevede di avere più di 75 BEV a livello globale e di raggiungere vendite annuali di BEV pari a 5 milioni di veicoli entro il 2030. Negli Stati Uniti, l’azienda prevede di offrire più di 25 BEV entro il 2030

