Stellantis firma un accordo con Santander Brasil

Arrivano importanti novità per Stellantis. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares ha concordato con Banco Santander (Brasile) la riorganizzazione della propria alleanza nel settore del finanziamento automobilistico nel paese sudamericano, inclusa l’acquisizione da parte di società legate al consorzio automobilistico delle quote dell’istituto finanziario in due joint venture al 50 per cento.

Stipulato importante accordo tra Stellantis e Banco Santander Brasil

In questo modo Banque PSA Finance, che fa parte del gruppo Stellantis, acquisterà il 50 per cento delle azioni di Banco PSA Finance Brasil, la ‘joint venture’ controllata al 50 per cento da una controllata di Banco Santander Brasil e Banque PSA Finance. Allo stesso modo, Stellantis Services acquisirà il 50 per cento delle azioni di PSA Corretora de Seguros e Services, una joint venture posseduta al 50 per cento da Banco Santander Brasil e Stellantis Services.

Una volta perfezionate le operazioni, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive usuali in operazioni simili, tra cui l’ottenimento delle corrispondenti autorizzazioni regolamentari, Banque PSA diventerà l’unico azionista di Banco PSA Finance Brasil e Stellantis Services diventerà l’unico azionista di PSA Broker.

“Questi accordi sono una nuova leva per guidare la creazione di valore nella nostra attività di servizi finanziari in tutto il mondo e sono pienamente coerenti con il piano strategico ‘Dare Forward 2030’ di Stellantis”, ha affermato Philippe de Rovira, direttore delle affiliate di Stellantis. Ricordiamo che il Brasile è un mercato davvero importante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno, il CEO Carlos Tavares. Vedremo dunque in proposito quali novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.

