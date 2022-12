Jeep Grand Wagoneer: premiato il display per il passeggero anteriore

Popular Science ha premiato l’esclusivo display interattivo per passeggeri anteriori da 10.25 pollici presente a bordo del Jeep Grand Wagoneer con il premio Best of What’s New. Lo schermo touch del SUV di lusso, primo nel segmento, offre al passeggero anteriore un controllo dinamico a portata di mano.

Rob Verger, redattore tecnologico di Popular Science, ha detto che i premi Best of What’s New sono il modo di Popular Science di celebrare le innovazioni più entusiasmanti e rivoluzionarie dell’anno.

Jeep Grand Wagoneer: il display per il passeggero anteriore è stato premiato da Popular Science

Questi premi mettono in risalto le invenzioni rivoluzionarie che stanno contribuendo a migliorare la nostra vita quotidiana, la nostra società e il nostro pianeta. Dal futuro dei viaggi aerei ai rivoluzionari prodotti per la cura della pelle, dalle attrezzature sostenibili per l’outdoor ai gadget rivoluzionari, l’elenco di quest’anno è un mix entusiasmante che sono orgogliosi di definire il meglio delle novità.

Il Grand Wagoneer, tutto nuovo per il 2022, segna la rinascita di un’icona americana, con capacità leggendarie tramite due sistemi 4×4 disponibili, dinamiche di guida eccezionali, capacità di traino best-in-class fino a 4468 kg, tecnologia avanzata e sicurezza e un nuovo livello di comfort per un massimo di otto passeggeri.

Per il 2023, il Jeep Grand Wagoneer include anche la versione L a passo lungo e il nuovissimo motore biturbo Hurricane 517 da 510 CV e 678 Nm di coppia massima.

Disponibile di serie sulle versioni Obsidian e Series III e come optional su Grand Wagoneer e Grand Wagoneer Series II, il display interattivo per il passeggero anteriore offre tre funzioni principali: co-pilot (navigazione e gestione del dispositivo), intrattenimento (tramite HDMI o Amazon Fire TV integrato con controllo Rear Seat Entertainment) e visualizzazione intorno al veicolo tramite telecamere esterne e telecamere interne.

Dotato di una porta HDMI, il display interattivo del passeggero anteriore consente inoltre di collegare il proprio smartphone o tablet, trasformando il touchscreen in un’estensione del proprio dispositivo, consentendo di effettuare ricerche su Internet e usare musica e app da proiettare attraverso il sistema di infotainment Uconnect 5.

La modalità Relax è disponibile anche attraverso il display interattivo del passeggero anteriore quando il Grand Wagoneer è in sosta, creando un’esperienza coinvolgente combinando immagini multischermo con illuminazione ambientale in tutto l’abitacolo. Ci sono più video tra cui scegliere e ognuno è ispirato a meraviglie o fenomeni naturali.

Il SUV è disponibile con un’area totale dello schermo fino a 75 pollici, di cui quasi 45 pollici che coprono la lunghezza del quadro strumenti: quadro strumenti da 12.3 pollici, touchscreen orizzontale da 12 pollici (schermo principale nella console centrale), touchscreen con display comfort orizzontale da 10.25 pollici e display interattivo da 10.25 pollici per il passeggero anteriore.

Se equipaggiati con il sistema opzionale Rear Seat Entertainment, gli schermi del quadro strumenti, della radio e del passeggero mostrano tutti un’animazione coordinata all’avvio del veicolo.

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep Nord America, ha dichiarato che, durante il lancio dei nuovi Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer, la casa automobilistica americana ha lavorato per offrire un nuovo standard nel segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Il premio Best of What’s New’ di Popular Science per il display interattivo del passeggero anteriore conferma che il brand di Stellantis sta offrendo tecnologia e connettività leader della categoria ai suoi clienti.

Oltre al Grand Wagoneer, il display interattivo per il passeggero anteriore è disponibile anche su Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee 4xe e Grand Cherokee L.