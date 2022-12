DS Automobiles lancia la seconda edizione di DS x MÉTIERS D’ART

Dopo il successo del primo concorso di design DS x MÉTIERS D’ART, DS Automobiles lancia una seconda edizione per scoprire nuovi talenti. Lanciata nel 2021, la prima DS x MÉTIERS D’ART ha portato alla creazione di un interno per un’esclusiva DS 9, realizzata dalla vincitrice Anne Lopez. Laureata in Belle Arti a Parigi e all’École d’Art Mural Versailles, è particolarmente ispirata dal movimento e dall’effetto del vento in natura.

DS Automobiles: la casa francese lancia la seconda edizione di DS x MÉTIERS D’ART per scoprire nuovi talenti

A partire da novembre 2022, il concorso di progettazione DS x MÉTIERS D’ART – DS LUMEN sarà suddiviso in quattro fasi. Per cominciare, i candidati devono presentare il loro progetto. Una commissione interna designerà dieci partecipanti che dovranno effettuare campionature con un budget assegnato.

Scelti da una giuria composta dal team DS Automobiles e da figure di spicco nel campo dell’arte e del design, tre finalisti saranno invitati a creare un pezzo per la griglia della nuova DS 3 E-TENSE, sempre all’interno di un budget definito. La giuria decreterà il vincitore del concorso, che sarà incaricato da DS Automobiles di realizzare un rivestimento per la calandra della Nuova DS 3 E-TENSE, oltre a un premio di 5.000 euro.

Il concorso di design DS x MÉTIERS D’ART è riservato ai professionisti residenti in Francia. I partecipanti possono registrarsi su https://www.dsautomobiles.fr/fr/marque-ds/appel-a-creation-ds-x-metiers-d-art/appel-a-creation-2eme-dition.html da novembre 29, 2022 e presentare la domanda entro il 6 gennaio 2023.

A proposito di questo concorso Thierry Metroz, direttore del design di DS Automobiles ha dichiarato: Ci impegniamo a trovare e promuovere il talento tra gli artisti artigianali francesi. Motivato dal successo della prima DS x MÉTIERS D’ART che ha portato alla creazione di interni esclusivi per la DS 9. Ci impegniamo ad iniziare questa seconda edizione con temi per noi importanti come la luce e la trasparenza. Il campo di espressione sarà la griglia della nuova DS 3 E-TENSE. 100% elettrico.”

Ti potrebbe interessare: I concessionari Alfa Romeo, DS, Lancia avranno più tempo per passare al modello di agenzia