Opel Astra nominata “Miglior berlina familiare dell’anno” ai TopGear.com Awards 2022

La nuovissima Opel Astra è stata nominata “Miglior berlina familiare dell’anno” ai TopGear.com Awards 2022. Questo rappresenta la seconda vittoria consecutiva per Opel ai prestigiosi premi di Top Gear, dopo che Opel Mokka è stata premiata come “Design dell’anno” ai TopGear.com Awards 2021.

Importante premio nel regno Unito per Opel Astra

La nuova Opel Astra offre ai clienti la scelta di varianti benzina e diesel, nonché un modello ibrido plug-in altamente efficiente, in grado di viaggiare fino a 70 km (WLTP) con la sola alimentazione elettrica, con emissioni a partire da 23 g /km CO 2 . Le versioni completamente elettriche di Astra e Astra Sports Tourer arriveranno nel 2023. Al primo posto in una categoria altamente competitiva, TopGear ha elogiato la Nuova Astra in una serie di aree importanti per gli acquirenti familiari, tra cui costo, emissioni e spazio.

Jack Rix, redattore di TopGear, ha dichiarato: “Le auto normali ci affascinano. Sono le più difficili da progettare e sviluppare perché ogni centesimo viene contato, ogni ultimo grammo di CO 2 è importante, ogni millimetro di spazio viene misurato e i difetti sono spietatamente esposti dalle brutalità dell’uso quotidiano. I migliori soddisfano quegli obiettivi noiosi pur essendo più desiderabili del prodotto dell’azienda successiva che è stato costruito esattamente con gli stessi parametri. Quest’anno, questo è stato il miglior risultato ottenuto da Opel Astra”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “È emozionante vedere Vauxhall ancora una volta riconosciuta da TopGear. Il segmento delle berline familiari è incredibilmente competitivo e c’è un così forte mix di modelli popolari tra cui distinguersi. Fin dal lancio, la nuova Opel Astra ha dimostrato di essere un modello popolare tra i conducenti e gli esperti del settore, e questo premio è una testimonianza del duro lavoro di tutti noi mentre non vediamo l’ora di introdurre un’Astra completamente elettrica il prossimo anno nel nostro viaggio ad essere solo elettrico dal 2028”.

Il riconoscimento ai TopGear.com Awards 2022 segue il recente successo di Astra ai Business Car Awards di quest’anno, in quanto il modello è stato nominato vincitore della categoria “Miglior auto per famiglie”.

