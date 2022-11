Nuova Opel Tigra: ipotizzata una nuova generazione [Render]

Nuova Opel Tigra è un render pubblicato dal sito francese l’Automobile Magazine che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di una eventuale futura e ipotetica nuova generazione del celebre modello protagonista della gamma della casa automobilistica tedesca negli anni ’90. Il render che vi mostriamo in questo articolo prende spunto dalla Opel GT Concept mostrata dal brand di Stellantis al Salone dell’auto di Ginevra nel 2016. All’epoca si pensava che questo veicolo potesse dare origine ad una futura versione di produzione cosa che però non è accaduta.

Potrebbe essere questo il design di una nuova Opel Tigra?

La nuova Opel Tigra immaginata in questo render prende spunto da quel concept lo aggiorna con il nuovo Opel Vizor che rappresenta la nuova identità estetica del marchio. Inoltre le linee della GT concept sono state addolcite e rese più reali rispetto a quelle del prototipo.

Un veicolo di questo tipo, qualora tornasse realmente sul mercato sarebbe completamente elettrico e utilizzerebbe l’architettura elettrica di Opel Corsa-e e Peugeot e-208 con un potente motore elettrico da 156 CV. Per la cronaca, alla fine degli anni ’90, la prima Opel Tigra era limitata a due motori a benzina 1.4 16V da 90 CV e 1.6 16V da 106 CV. Con 50 CV in più rispetto alla più potente Tigradegli anni ’90, questa nuova versione non mancherebbe di stupire appassionati e addetti ai lavori.

Al momento sembra improbabile che Opel possa decidere in futuro di lanciare una vettura con le caratteristiche di questa nuova Opel Tigra. Tuttavia considerato che le future piattaforme elettriche di Stellantis danno la possibilità alle case automobilistiche di potersi sbizzarrire con tutti i tipi di auto e di carrozzerie non possiamo escludere del tutto che un giorno il marchio tedesco non decida di stupire tutti lanciando qualcosa di simile sul mercato.

Ti potrebbe interessare: Opel Grandland GSe ha ricevuto 300 cavalli e due motori elettrici